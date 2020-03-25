صندوق تنمية الصادرات يتسلم ملفات الشركات المصدرة من 9 صباحا إلى 1 ظهرا

كتب إسلام سعيد

قالت وزارة الصناعة والتجارة، إنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، يعلن صندوق تنمية الصادرات استمرار استلام ملفات الشركات المصدرة يومياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهراً، وذلك بمقر الصندوق بصالة الاستثمار بأرض المعارض بمدينة نصر.

وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذي ييسر الإجراءات على المستثمرين في أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة

وأوضحت جامع أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الصناعة بما يسهم في تحقيق نهضة صناعية خاصة في ظل الدعم غير المسبوق من القيادة المصرية لقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزيرة حرص الوزارة على الاستفادة من خبرة رجال الصناعة أعضاء الاتحاد في تشغيل وتسويق المجمعات الصناعية التي تطرحها الوزارة، لافتة الي ان الوزارة تعمل حالياً وبناء على توجيه من رئيس الوزراء بإعداد دليل لتسهيل حصول المصانع على التراخيص الصناعية محدد بالقطاعات مع تفعيل مبدأ اللامركزية في استصدار الرخص في إطار الربط بين فروع هيئة التنمية الصناعية ومقرها الرئيسي بالقاهرة.

وأضافت جامع أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لملف تشغيل المصانع المتعثرة لاستعادة طاقاتها وخلق المزيد من فرص العمل الناتج عن تشغيل هذه المصانع الأمر الذي انعكس في المبادرات الطموحة التي أطلقها البنك المركزي مؤخراً لتخفيف العبء عن المصانع المتعثرة من خلال سداد بعض المستحقات المتراكمة عليها وجدولة مديونيتها.