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سياسى أمريكى يعتذر عن تصريحاته بقتل فيروس كورونا بالهواء الساخن لمجفف الشعر

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:36 ص
سياسى أمريكى يعتذر عن تصريحاته بقتل فيروس كورونا بالهواء الساخن لمجفف الشعر السياسى الأمريكى
كتب محمد تهامى زكى

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اعتذر السياسى الأمريكى بريانت كولبيبر، مفوض مقاطعة أوكيشوبى فى ولاية فلوريدا، عن نصيحة اقترحها تفيد أن توجيه الهواء الساخن من مجفف الشعر إلى داخل الأنف يمكن أن يقتل فيروس كورونا.

بريانت كولبيبر
بريانت كولبيبر

وكتب كولبيبر، عبر حسابه على فيسبوك: "للجميع.. أنا آسف بشدة، كنت أحاول فقط إعطاء النصيحة لأولئك الذين فى أوكيتشوبى، الذين ليس لديهم تأمين لمعالجة العائلات هناك، كان يجب أن أتجاهل التعليقات التى أعتبرها بغيضة والإحراج الذى سببته لزملائى المفوضين ومديرنا، لن أقدم المزيد وأطلب منكم مسامحتكم على أى شيء مهين قلته".

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وذكرت صحيفة New York Post أنه تم تسريب حديث ونصيحة كولبيبر، خلال اجتماع جرى يوم الجمعة الماضى، قال فيه: "ليس عليك سوى أن تحمل مجفف الشعر أمام وجهك وتستنشق الهواء عبر أنفك لتقتل جميع الفيروسات، يبدو الأمر سهلاً للغاية، لكن فى هذه الظروف فإن أى شيء يستحق المحاولة".

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، 600 حالة وفاة وأكثر من 50 ألف إصابة بفيروس كورونا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قالت اليوم الثلاثاء، إن هناك "تسارعا كبيرا جدا" فى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وإن البلاد يمكن أن تتحول إلى مركز جديد للتفشى.

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصبح مركزا جديدا للمرض، قالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم المنظمة للصحفيين: "نرى الآن تسارعا كبيرا جدا في حالات الإصابة بالولايات المتحدة، لذا فإن ذلك الاحتمال قائم".

 

 

 


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