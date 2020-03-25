سلوك يساعد على الوقاية من "كورونا" طبقته كوريا الجنوبية.. اعرف التفاصيل

كتب هيثم سلامة

نصحت شرطة مدينة دبى بدولة الإمارات مواطنيها، بتجنب ملامسة الأسطح والنقود وفتح الأبواب باليد الأكثر استخداما والاعتماد على اليد الأخرى التي لا يكتبون بها، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة أن كوريا الجنوبية طبقوا تلك التوصية وساهمت في خفض عدد المصابين لحد كبير.

وقالت شرطة دبى، من خلال حسابها بموقع تويتر: "حفاظا على السلامة العامة ننصحكم بتجنب ملامسة الأسطح والنقود وفتح الأبواب باليد الأكثر استخداما والاعتماد على اليد التى لا تكتبون بها".

ونشرت شرطة دبى إنفوجراف، جاء تحت عنوان "توصية قيمة" للتقليل من انتشار فيروس كورونا، مشيرة أن كوريا الجنوبية طبقوا هذه التوصية على نطاق واسع، وخفت نسبة المصابين بشكل كبير، حيث استخدام اليد غير المسيطرة في فتح الأبواب والأسطح وملامسة النقود ، حيث احتمالية ملامسة الوجه تكون أقل.

وأوضح الأنفوجراف، أن اليد المسيطرة التي تكتب بها، وعادة ما يتم ملامسة الوجه وتناول الطعام من خلالها، أما اليد غير المسيطرة هى التى لا تكتب بها حيث ملامسة الأبواب والنقود والأسطح.

يشار إلى أن الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبى، وجه الشكر لكل العاملين بالقطاع الصحى، والذين يخوضون معركة ضد فيروس كورونا، ووصفهم بأنهم جيش الإمارات الإنساني.

وقال مكتوم فى تغريدة عبر تويتر: "إلى كل جندى فى جيش الإمارات الإنساني، من أطباء وممرضين ومسعفين وكل موظف في القطاع الصحي، ممن يخوضون معركة شجاعة في مواجهة فيروس كورونا.. عدو الحياة.. نقول لكم، شكرا خط دفاعنا الأول.. وطننا وشعبنا أكثر أماناً وسلاماً بفضل إخلاصكم لرسالتكم الإنسانية: إنقاذ الإنسان في كل الظروف".

وكانت السلطات الإمارتية أعلنت تسجيل 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها وكانت كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل فى الإصابات والوفيات.

كانت قالت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.