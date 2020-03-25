اليوم السابع
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رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك لمنع لانتشار الكورنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:58 م
رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك لمنع لانتشار الكورنا رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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فض المحاسب على الصناديلى رئيس مركز ومدينة الحسينية ، المواطنين الموجودين أمام مستشفى الحسينيه المركزى والبنوك المحيطة، وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وعدم وجود أى تجمعات، وذلك تنفيذا لقرارات الدولة فى منع التجمعات بالأماكن الحيوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتجنب العدوى بين المواطنين.

 

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موجهآ مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات وذلك اعتبارآ من اليوم الأربعاء الموافق 25 / 3 / 2020 .

وتمثلت قرارات الحكومة فى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى ، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 7 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل ، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، مد تعليق الدراسة فى كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوما أخرى بعد 29 مارس، استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى بعد انتهاء مدة القرار الماضى فى الأول من أبريل، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.

أكد المحافظ أن المحافظة جادة فى تنفيذ قرارات دوله رئيس الوزراء وملتزمة بتطببق بكافه بنودها بالتعاون مع القوات الشرطية ولجان المتابعه الميدانيه وكذلك لجان المتابعه المشكله فى جميع المراكز والمدن والاحياء

ناشد محافظ الشرقية جميع المواطنين على مستوى المحافظه تطبيق والالتزام بكافه القرارات الاستباقيه التى تتخذها الحكومه المصريه والتى من شانها تقليل فرص الإصابة وانتشار العدوى ومن ثم الحفاظ على سلامة وحياه المواطنين.

راهن محافظ الشرقية على وعى المواطن الشرقاوى فى تنفيذ جميع القرارات الإلزامية التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مع ضرورة تنفيذها منعا لتعرضهم للمساءله القانونية وللحفاظ على سلامتهم وصحة ذويهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.. حفظ الله مصر وشعبها العظيم من كل سوء أو مكروه.

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رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف بالشرقية

 

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رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف بالشرقية

 

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رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف بالشرقية

 

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رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف بالشرقية

 

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رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف بالشرقية

 

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رئيس مدينة الحسينية يفض تجمع المواطنين أمام البنوك وماكينات الصرف بالشرقية

 


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