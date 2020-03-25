اليوم السابع
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رئيس المطارات: ننتظر عودة الحركة الجوية بعد تحسن الأوضاع

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:05 م
رئيس المطارات: ننتظر عودة الحركة الجوية بعد تحسن الأوضاع المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
كتبت رحاب نبيل

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قال المهندس محمد سعيد محروس ، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ، أن مطار القاهرة وجميع المطارات المصرية تنتظر عودة الحركة الجوية خلال الفترة المقبلة من جديد بعد تحسن الأوضاع ، مؤكداً أن قرار التعليق جاء في إطار الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
 
واضاف رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ،  أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لا زالت مستمرة وبشكل دوري بجميع مباني ومقرات الشركة القابضة والشركات التابعة وهى شركة ميناء القاهرة الجوي والمصرية للمطارات والملاحة الجوية وتكنولوجيا معلومات الطيران أفيت وايروسبورت.
 
وتتمثل أهم هذه الإجراءات في تعقيم جميع المكاتب الإدارية وسيارات نقل العاملين بالمواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة ، بالإضافة إلى الكشف الدوري وقياس درجة الحرارة لجميع العاملين المتواجدين مع التوجيه بإذاعة ونشر المواد الإرشادية بهدف نشر الوعي بكيفية الوقاية من الفيروس والحرص على سلوكيات النظافة العامة  داخل  وخارج بيئة العمل وكيفية التعامل مع أي اعراض .
 
وأكد محروس على أن هناك تعليمات مشددة لجميع الإدارات الطيبة بالشركة القابضة والشركات التابعة بضرورة التعامل الفوري وبجدية تامة مع أي حالات تظهر عليها أي أعراض و تتم تلك الاجراءات بالتوازي مع تقليل اعداد العاملين و عدد ساعات العمل بما لا يؤثر علي سير العمل حتي تمر تلك الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.
 
 

المطارات

فيروس كورونا

الشركة القابضة للمطارات

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