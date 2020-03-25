اليوم السابع
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دار الإفتاء: الجمعة المقبلة تُصلى ظهرا فى المنازل وبدون خطبة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:44 ص
دار الإفتاء: الجمعة المقبلة تُصلى ظهرا فى المنازل وبدون خطبة دار الافتاء
كتب لؤى على

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قالت دار الافتاء المصرية، إن صلاة الجمعة لا تنعقد فى المنزل، والجمعة القادمة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر.

كان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى وقت سابق أن الجمعة ستصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة ، كصلاة ظهر عادية فى أى يوم من الأيام إلى أن يرفع الله (عز وجل) البلاء عن البلاد والعباد بإذن الله تعالى، ونؤمل فى الله (عز وجل) وندعوه أن يجعل ذلك قريبًا.

وبالنسبة للأذان، أكد الوزير، سيكون أذانًا واحدًا فقط هو أذان الظهر، ويتم إضافة كلمة واحدة إلى قول المؤذن ألا صلوا في بيوتكم، ألا صلوا في رحالكم: لتكون على النحو التالي : ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلـوا في رحالكم ظهرًا “ كما يؤكد أن الجمعة لا تنعقد فى المنزل على الإطلاق.

ووزعت وزارة الأوقاف، إقرارا على أئمتها للتوقيع عليه، يلتزم فيه الدعاة بتحمل مسئولية غلق المساجد أو المعاقبة، ويقر الدعاة فى الإقرار بالالتزام بفقه النوازل وخط الوزارة الدعوة ورأى المؤسسات الدينية فى مصر والقاضى بغلق المساجد.

كما كانت قد أعلنت دار الإفتاء المصرية عن تأييدها لقرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر  بتعليق إقامة الجماعات والجمع بالجامع الأزهر  وكذلك لقرار وزير الأوقاف المصري بتعليق إقامة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة لمدة أسبوعين في جميع أنحاء الجمهورية، والاكتفاء برفع الأذان ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وأكدت دار الإفتاء -في بيان لها- أن هذا القرار جاء إعلاءً لمقاصد الشريعة الإسلامية العليا التي أكدت على حفظ النفس وصيانتها من كل شر قد تتعرض له، مضيفة أن الصحابة الكرام فطنوا إلى هذا الأمر وقت الأزمات وصلوا في بيوتهم عند حلول الكوارث الطبيعية وغيرها من الأسباب المانعة.

 


دار الافتاء

فيروس كورونا

صلاة الجمعة

صلاه الجمعه

صلاة الجمعة بالمنازل

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