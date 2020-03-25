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خلو شوارع بورسعيد من المواطنين تنفيذا لقرار الحظر.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:28 م
خلو شوارع بورسعيد من المواطنين تنفيذا لقرار الحظر.. صور حظر التجول فى بورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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تشهد محافظة بورسعيد مع بداية الساعة الأولى لتطبيق قرار حظر التجول، تواجدا مكثفا من رجال الشرطة بقيادة اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد والذين يقومون بأداء مهامهم فى متابعة تنفيذ قرار الحظر فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والاستباقية التى أقرتها الدولة.

وتؤكد محافظة بورسعيد أهمية وعى المواطنين بتنفيذ كل التعليمات التى حددتها الجهات المعنية وعدم الإخلال بها حتى لا يتعرض المخالفون للعقوبات وتحقيقًا للمصلحة العامة وحفاظًا على سلامة وأمن الوطن.

وفى سياق آخر أشاد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء، بجهود أبناء المحافظة ومعاونتهم للأجهزة التنفيذية فى تنفيذ تعليمات الدولة المصرية الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، وكذلك وعى المواطنين بخطورة المرحلة الراهنة ومتابعتهم المستمرة لكل التعليمات والتوجيهات التى تصدر فى هذا الشأن.

وناشد اللواء عادل الغضبان، أبناء المحافظة بالالتزام بقرار الحظر بدءًا من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا، والتعاون مع الأجهزة الأمنية للقيام باداء مهامها بكل سهولة ويسر فى ظل الأوضاع الراهنة والتى تتطلب اتحاد أبناء الوطن صفًا واحدًا حفاظًا على الصالح العام ولكى تمر هذه الفترة بأمان وسلام إن شاء الله.

 

 

 

حظر التجول فى بورسعيد (1)
حظر التجول فى بورسعيد (1)

 

حظر التجول فى بورسعيد (2)
حظر التجول فى بورسعيد (2)

 

حظر التجول فى بورسعيد (3)
حظر التجول فى بورسعيد (3)

 

 


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