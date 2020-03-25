اليوم السابع
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حملات على المخابز ومنافذ السلع للتأكد من توافرها وثبات أسعارها بشمال القاهرة

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:25 م
حملات على المخابز ومنافذ السلع للتأكد من توافرها وثبات أسعارها بشمال القاهرة حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع
كتب سيد الخلفاوى

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أجرى الدكتور حسام الدين فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، اليوم جولة تفقدية بنطاق حى الزاوية الحمراء يرافقه اللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء، تفقد خلالها مخابز للعيش البلدى والافرنجى للتأكد من توافر رغيف الخبز والمخبوزات للمواطنين ومطابقتها للمواصفات والتأكيد على مدى التزام المخابز وإرضاء المواطنين.
 
كما تفقد نائب المحافظ محلات السلع الغذائية للتأكد من مدى توافر المواد الغذائية وبأسعارها المناسبة لمواطني الحى وعدم احتكارها، بحضور مدير عام إدارة التموين بالزاوية وإدارة الإشغالات وإدارة الأسواق والمرافق والبيئة وشرطة المرافق بالحى.
 
وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.
 
كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة. 
 
 
حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع (5)
حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع 

حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع (1)
حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع 

حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع (2)
حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع 

حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع (3)
حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع 

حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع (4)
حملات لنائب محافظ القاهرة لمتابعة أسعار السلع 
 

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