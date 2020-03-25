اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حب فى العناية المركزة.. طبيبان إيطاليان يواجهان كورونا ويؤجلان الزفاف.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:41 م
حب فى العناية المركزة.. طبيبان إيطاليان يواجهان كورونا ويؤجلان الزفاف.. فيديو طبيبان ايطاليان
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع ازدياد حدة فيروس كورونا في إيطاليا وتزايد حالات الإصابة، قرر طبيبان كان يخططان لزواجهما أن يؤجلا الزفاف ويقاتلان سوياً ضد فيروس كورونا، لمساعدة المرضى.

ووفقاً لجريدة التايمز، كان روبرتو تونيلي مشغولاً بالتخطيط لحفل زفافه لكن عندما أصابت جائحة فيروس كورونا إيطاليا وبالتحديد مدينته "مودينا" الموجودة في شمال إيطاليا، سرعان ما كان هو وخطيبته إيفانا كاستانيير من ضمن الصفوف الأولى للأطباء الذين يكافحون المرض.

قال تونيلي، 31 سنة "لقد التقينا لأول مرة في المستشفى في نهاية الشيفت، الذى يستمر على الأقل 14 ساعة يومياً".

وأضاف قائلاً أن خطيبته هي  مديرته، ويعملون كأطباء أمراض الرئة في نفس المستشفى جنبًا إلى جنب، 6 أيام في الأسبوع ، على الأقل 14 ساعة في اليوم.

ويتحمل الأطباء والتمريض بشكل متزايد مخاطر معركة إيطاليا ضد انتشار الفيروس، فقد أصيب أكثر من 4000 طبيب وممرض، وهو ما يمثل حوالي 8 ٪ من الحالات في إيطاليا، وفقًا للمعهد الوطني الإيطالي للصحة.

وقال تونيلي: "إن أسوأ شيء هو أنك لا تريد أن يرى الشخص الذي تحبه ما تراه، ولكن على الأقل وجهها هو أول ما أراه عندما أزيل كمامتى في نهاية الشيفت."

من جانبها قالت خطيبته إيفانا: "كان أول مرضانا شخصين من نفس العائلة، دخلا المستشفى سويا، أحدهما فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا، بعد بضعة أيام ، تم دفع والدها إلى وحدة العناية المركزة.

PHOTO-2020-03-23-15-07-24
 

وأضاف تونيل  غالباً ما يحتفظ المرضى بهواتفهم للتحدث مع أحبائهم.. يقرأون الأخبار ويتابعون معدلات الضحايا، و"يسألوني، هل سأموت؟"

وتابع قائلاً "أنا لا أكذب أبداً على مرضاي.. أقول لهم: "نحن نقاتل هذا المرض معًا".

 


فيروس كورونا فى ايطاليا

ايطاليا

العناية المركزة

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة