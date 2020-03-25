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حبس أستاذ بجامعة المنوفية بعد ضبطه أثناء تعاطى المواد المخدرة

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:51 ص
حبس أستاذ بجامعة المنوفية بعد ضبطه أثناء تعاطى المواد المخدرة حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية ، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة الكلية ، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية ، والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية ، حبس أستاد مساعد  بجامعة المنوفية المنوفية ، أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، من ضبط أستاد مساعد بكلية جامعة المنوفية أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون مباحث قسم شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من ضبط ف. أ 44 عاما أستاذ مساعد  بجامعة المنوفية المنوفية أثناء تعاطيه للمواد المخدرة داخل سيارته، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

 


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