اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 07:07 م
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تقارير متضاربة في وفاة صبى عمره 17 عامًا بكورونا في كاليفورنيا

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:00 م
تقارير متضاربة في وفاة صبى عمره 17 عامًا بكورونا في كاليفورنيا فيروس كورونا
كتب بيتر إبراهيم

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تراجع مسئولو الصحة في مقاطعة لوس أنجلوس اليوم عن إعلانهم وفاة طفل بسبب فيروس كورونا ، قائلين إنه من الممكن أن يكون سبب الوفاة شيء آخر.

ووفقاً للموقع الطبي الأمريكي “HealthDayNews”، قالت وزارة الصحة بالمقاطعة خلال مؤتمرهم اليومي إن الطفل المجهول من مدينة لانكستر كان من بين أربع وفيات جديدة.

وبعد ساعات ، بعد أن استشهد الحاكم جافين نيوسوم بوفاة المراهق كدليل على أن الفيروس يمكن أن يضرب أي شخص ، أصدرت المقاطعة بيانًا جديدًا.

وقال البيان "على الرغم من أن الاختبارات المبكرة أشارت إلى نتيجة إيجابية لـ COVID-19 ، إلا أن الحالة معقدة وقد يكون هناك تفسير بديل لهذه الوفاة" وستحتاج الحالة إلى تقييم من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقال عمدة لانكستر ر. ريكس باريس إن صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا تم إدخاله إلى المستشفى يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي وتوفي من تسمم الدم ، كرد فعل على عدوى واسعة النطاق يمكن أن تسبب انخفاضًا خطيرًا في ضغط الدم وفشلًا في الأعضاء.

وقال باريس إن والد الصبي يعاني أيضا من فيروسات تاجية وعمل في وظيفة كان على اتصال وثيق بها مع الجمهور.

وقال رئيس البلدية إن الصبي ربما كان يعاني من مشاكل صحية طويلة الأمد في الماضي لكنه كان بصحة جيدة في الآونة الأخيرةK وقال إنه لا يشك في أن المراهق مات بسبب مضاعفات COVID-19.

وفي الوقت نفسه ، اعترضت شركة نيوسوم وآخرون على إعلان الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أنه يريد أن "تنفتح الولايات المتحدة وتتوق إلى الذهاب بعيد الفصح" - على بعد أسبوعين تقريبًا وقبل وقت أقرب بكثير من توقع الخبراء الطبيين أن تبدأ الفاشية سريعة الانتشار في الانخفاض.

 

 


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