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تطهير المصالح الحكومية ودور العبادة والسيارات بشوارع المحلة

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:57 م
تطهير المصالح الحكومية ودور العبادة والسيارات بشوارع المحلة محافظ الغربية
الغربية – مصطفى عادل

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واصل مجلس مدينة المحلة برئاسة اللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء والإدارات الصحية والبيطرية حملات تطهير وتعقيم المصالح الحكومية المختلفة بالمدينة ودور العبادة والشوارع والسيارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم تطهير المناطق التجارية بشوارع الحنفي والعباس القديم والمنشيه القديمة ومجمع المدارس بمنطقه صندفا والذي يضم مدارس عمر سعفان وإسامة بن زيد وهدى شعراوي والمحلات التجارية بشارع الجمهورية حتى ميدان طلعت حرب، وقسم شرطه أول المحلة وإدارة شرق المحلة التعليمية وعدد من فروع البنوك.

كما تم تعقيم ماكينات الصرف الآلي، وتوزيع القفازات المعقمة على مستخدمي الماكينات، وتعقيم مواقف المحلة الكبرى  والزراعة وزفتي وتعقيم  300 سيارة سرفيس.

كما تم المرور غلق 4 مطاعم و9 محلات بدائرة قسم أول المحلة، وتحرير 7 محاضر نظافة وعدم وجود شهادة صحية، وإعدام 25 كيلو جبن رومي مبشور، وإعدام 3كيلو لحوم بدون بيانات.

كما تم غلق 5 محلات أسماك وجزارة بدائرة قسم ثان المحلة، ومصادرة 24 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة.

وفى نطاق مركز المحلة، تم تعقيم وتطهير شوارع قري محلة حسن وشبرابابل والشهيدي وكفر دخميس وكفر البسطويسي وطنبارة، والعزب التابعة لها، كما تم تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بقرية محلة أبو علي منها مدارس المحلة الثانوية الصناعية، ومركز شرطة المحلة.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على اتخاذ كافة التدابير الوقائية لمواجهة كورونا، والتصدي للمخالفين لقرار الحظر والتجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المحافظ أنه تم إغلاق 1544سنتر دروس خصوصية و68محلا و183قاعة أفراح، و476مقهى، و310مطاعم، و91جيم، و416حضانة، ومصادرة 1834شيشة، وتحرير 126مخالفة شهادة صحية، وتحرير 412محضر نظافة، وتحرير 40محضر غش تجاري.

 

 

 

 


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