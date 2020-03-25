اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 05:52 م
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"تضامن قنا": ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:10 م
"تضامن قنا": ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى.. صور ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى
قنا - وائل محمد

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أعلن حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة قنا، أنه سيتم دعم مديرية الصحة بفرق من المتطوعين من شباب الجامعات والهلال الأحمر للرصد والتقصى عن المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وتعقيم القرى والنجوع.

وأكد وكيل وزارة التضامن، أهمية تكاتف كافة جهات المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الباز، إلى أن المديرية تسخر كافة جهودها لمساندة ومساعدة المحافظة لمواجهة هذا ألفيروس القاتل.

من ناحية أخرى وحرصا على صحة وسلامة المواطنين من اهل قنا وجه اللواء أشرف الدأودى محافظ قنا بضرورة الابتعاد عن التجمعات واماكن الازدحام.

ووجه كذلك بعدم شرب المياه من المُبردات الموجودة بالشوارع وعدم شرب الشيشة فى المقاهى كإجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما شدد الدأودى على منع عرض اللحوم مكشوفة بمحلات الجزارة وحظر عرض السلع الغذائية أمام المحلات التجارية بالشارع، مشيرا إلى أنه سوف يتم عمل حملات يومية بالاشتراك مع الصحة والتموين والطب البيطرى لمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات.

وناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة الالتزام بالتوجيهات ومعأونة الأجهزة التنفيذية فى التغلب على هذا ألفيروس.

جدير بالذكر ان المحافظة اتخذت عدد من التدابير الاحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا المستجد بين مواطنيها حيث تم تعليق العمل بنظام البصمة الإلكترونية فى حضور وانصراف العاملين بالأجهزة التنفيذية.

كما تم البدء فى تعقيم المؤسسات الحكومية منذ الخميس الماضى مثل المستشفيات ، المحاكم ، السجون ، ديوان عام المحافظة وعدد من المؤسسات الأخري.

 

فى سياق أخر أعلنت جامعة جنوب الوادي، منع زيارة المرضى بالأقسام الداخلية بجميع مستشفيات قنا الجامعة لآجل غير مسمى.

وقالت الجامعة فى بيان لها، إن القرار بمنع الزيارات يأتى فى ضوء الخطة القومية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد COVID 19، وفى ضوء توجيهات الأستإذ الدكتور يوسف غربأوى رئيس جامعة جنوب الوادي، وإعلاء لمصلحة المريض.

وأشارت إلى أن مستشفيات جامعة جنوب الوادى قررت منع زيارة المرضى لآجل غير مسمى مع الاكتفاء بمرافق وأحد مع كل مريض على مدار اليوم.

 

 

ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى (2)
ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى 

 

ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى (3)
ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى 

 

ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى (1)
ضم متطوعين من طلاب الجامعات لتعقيم القرى

الحجر الصحى

مديرية التضامن بقنا

اخبار مصرية

اخبار مصر

محافظة قنا

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