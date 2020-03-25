وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي إن "الرئيس ترامب قال مرارا إن تأجيل الأولمبياد هو قرار حكيم وعظيم للغاية وأعرب عن دعمه لموقف رئيس الوزراء الياباني".

وكان ترامب هو أول زعيم أجنبي أجرى محادثات هاتفية مع آبي بعد أن اتفق الأخير ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الليلة الماضية على تأجيل دورة الألعاب، التي كان من المقرر أن تبدأ في 24 يوليو المقبل. ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الرياضية في موعد أقصاه صيف 2021.

وعلى الرغم من الإصرار على أن ألعاب طوكيو ستمضي قدمًا كما هو مخطط لها في موعدها المقرر، واجهت اليابان باعتبارها الدولة المضيفة واللجنة الأولمبية الدولية ضغطًا متزايدًا من الرياضيين والمسؤولين الرياضيين لإعادة التفكير في التوقيت. وفي وقت سابق من شهر مارس الماضي، اقترح ترامب ضرورة تأجيل المباريات لمدة عام.

وفي المحادثة الهاتفية التي استمرت حوالي 40 دقيقة، أوضح آبي لترامب أن الهدف من التأجيل هو التأكد أن الرياضيين من جميع أنحاء العالم يمكنهم المنافسة في أفضل حالاتهم وأن الألعاب آمنة للمشاهدين.

وأضاف سوجا المتحدث باسم الحكومة اليابانية أن آبي وترامب اتفقا على التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك تطوير أدوية لعلاج مرض الجهاز التنفسي الذي يسببه الفيروس.

ولاحتواء انتشار الفيروس، من المقرر أن تبدأ اليابان في مطالبة جميع المسافرين من الولايات المتحدة بعزل أنفسهم لمدة 14 يومًا، في إجراء جديد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية أبريل. وقد نصحت وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكيين بالفعل بتجنب كل السفر الدولي.

وفي سياق متصل، أفادت الخارجية اليابانية بأن آبي تحدث أيضًا مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء واتفقا على أن اليابان وأستراليا ستنسقان بشكل وثيق لإقامة المباريات بصورة كاملة.



وقالت الوزارة إن موريسون احترم قرار آبي بتأجيل المباريات حتى صيف 2021 على أقصى تقدير.