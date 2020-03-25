ترامب: سلامة الأمريكيين أولوية.. والاقتصاد القوى مفتاح هزيمة كورونا

كتبت: نهال طارق

بدأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب جلسة الإحاطة اليومية لفريق العمل المعني بالتصدي لوباء كورونا، بعد وقت قليل من قيامه بمقابله هو وفريقه عن طريق الفيديو كونفرنس مع قناة فوكس نيوز الاخبارية من حديقة الورود بالبيت الأبيض.

وقال ترامب خلال كلمته في جلسة الاحاطة إن ازمة كورونا هي أزمة صحية في المقام الأول ولن يتم اتخاذ اي قرارات متعلقة بإغلاق المدن أو حالة الطوارئ او اعادة الدراسة في الجامعات والمدارس إلا بعد دراسة الموقف حيث تأتي صحة وسلامة الأمريكيين اولا، وأضاف خلال كلمته أن الاقتصاد القوي للبلاد هو مفتاح القضاء على فيروس Covid-19.

وفي نفس السياق ، قال ترامب في وقت سابق مساء الثلاثاء إنه يريد إعادة اقتصاد البلاد للعمل من قبل عيد الفصح وقال متحدثًا من حديقة فى البيت الأبيض إلى جانب آخرين في فريق مكافحة كورونا إنه "يحب أن تعود البلاد للعمل بعد عطلة عيد الفصح" والتي ستوافق ال12 من أبريل.

وأضاف ترامب: “نحن نخسر أكثر من ذلك بكثير في حوادث السيارات. نحن لا نستدعي شركات السيارات ونقول توقف عن صنع السيارات. علينا العودة إلى العمل ".

ووفقا للتقرير دعا ترامب اعضاء الحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي في مجلس الشيوخ الي الاتحاد من اجل تمرير مشروع قانون حزمة المساعدات المقترحة لتعزيز الاقتصاد ودعم المتضررين من الوباء.

وعن المعاملات التجارية واسواق البورصة قال ترامب انه يرحب بالتعامل التجاري مع جميع البلدان ولكن الامر لاينفي اهمية ان يكون لدي الولايات المتحدة ما اطلق عليه "استقلال اقتصادي".

ومن جانبه تحدث مايك بنس نائب ترامب عن توفير المعدات الطبية اللازمة انه بحلول غد الاربعاء سيكون قد وصل لولاية نيويرك حوالي 4000 جهاز تنفس صناعي بالاضافة لبناء 4 مستشفيات جديدة لاستقبال الحالات، واعلن بنس خلال المؤتمر ان شركة ابل تبرعت باكثر من 9 مليون قناع طبي.

كما اوصي فريق التصدي لوباء كورونا في البيت الابيض سكان ولاية نيويورك بان يلتزموا بالعزل الذاتي بمنازلهم خلال ال 14 يوما المقبلين للحد من انتشار الفيروس.