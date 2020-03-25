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ترامب: تخفيف القيود على الاقتصاد سيعتمد على الحقائق والبيانات

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:00 ص
ترامب: تخفيف القيود على الاقتصاد سيعتمد على الحقائق والبيانات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن قرار إدارته تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا وإعادة فتح الاقتصاد الأمريكى سيعتمد على الحقائق والبيانات، لكنه أوضح أنه يهدف للقيام بذلك بحلول عطلة عيد الفصح في أبريل.

وقال ترامب خلال كلمته في جلسة الاحاطة إن ازمة كورونا هي أزمة صحية في المقام الأول ولن يتم اتخاذ اي قرارات متعلقة بإغلاق المدن أو حالة الطوارئ او اعادة الدراسة في الجامعات والمدارس إلا بعد دراسة الموقف حيث تأتي صحة وسلامة الأمريكيين اولا، وأضاف خلال كلمته أن الاقتصاد القوي للبلاد هو مفتاح القضاء على فيروس Covid-19.

وفي نفس السياق ، قال ترامب في وقت سابق مساء الثلاثاء إنه يريد إعادة اقتصاد البلاد للعمل من قبل عيد الفصح وقال متحدثًا من حديقة فى البيت الأبيض إلى جانب آخرين في فريق مكافحة كورونا إنه "يحب أن تعود البلاد للعمل بعد عطلة عيد الفصح" والتي ستوافق ال12 من أبريل.

 

وأضاف ترامب: “نحن نخسر أكثر من ذلك بكثير في حوادث السيارات. نحن لا نستدعي شركات السيارات ونقول توقف عن صنع السيارات. علينا العودة إلى العمل ".


ترامب

امريكا

اقتصاد امريكا

كروونا

فيروس كورونا

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