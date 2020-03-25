بوتين يلقى خطابا إلى الشعب الروسى حول تفشى فيروس كورونا المستجد

كتب محمد عبد العظيم

أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبعث اليوم الأربعاء، إلى مواطنى البلاد بخطاب متلفز يتعلق بوضع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وفيما تقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى رئيس أطباء مستشفى، خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة كوموناركا بموسكو، بالشكر على تنظيم العمل.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "سبوتينك"، قال بوتين خلال زيارة له إلى المستشفى: "كل شيء بفضلكم جيد إلى حد كبير، لأنه من الضرورى، أنا أعرف ذلك بنفسى، من الضرورى أن تكون قادرًا على تنظيم العمل، وأنتم نجحتم، هذا مثال جيد على كيفية تنظيم هذا النوع من العمل".