بلطجى يتعدى على حارس عقار بالإسكندرية تحت تأثير مخدر

الإسكندرية أسماء على بدر

تعدى بلطجى بحوزته سلاح أبيض على حارس عقار أثناء نومه وتسبب له فى اصابات بدائرة قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية وذلك تحت تأثير المخدرات.

وتلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة ثانى الرمل بالإسكندرية إخطارا بالمحضر رقم 6 أحوال يفيد بقيام بلطجى يدعى " ال.م" بالتعدى على حارس عقار يدعى "ش.م" متواجد فى عمارة سكنية فى دائرة قسم الشرطة بالسلاح الأبيض أثناء نومه وبصحبة آخرين فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل يحملون أسلحة بيضاء مما أثار الذعر .

وأكد شهود عيان الواقعة انهم فوجئوا بقيام مجهولين بالتعدى على العمارة السكنية ومحاولة اقتحامها منهم شخص يظهر عليه علامات تعاطى المخدرات وقيامه بسب والتلفظ بالفاظ خارجة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على حارس العقار مما أثار الذعر فتم إبلاغ الشرطة.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى ضبط وإحضار المتهم من قبل مباحث قسم شرطة ثانى الرمل.

يذكر أن مجلس الوزراء أعلن قرارات صارمة إعتبارا من اليوم الأربعاء، منها يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها.

كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.