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بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:10 ص
بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟ شهادة ميلاد - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأعلن مدبولى، تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى وتخفيف العمل بالمصالح الحكومية لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة.

ويلجاء الكثير من المواطنين لاستخراج شهادات الميلاد المميكنة، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الخطوات التى يجب اتباعها فى استخراج شهادة الميلاد سواء كان ذلك إلكترونياً.

استخراج شهادة ميلاد مميكنة إلكترونياً

 
1- الدخول على موقع وزارة الداخلية https://moi.gov.eg/
2- التسجيل فى الموقع.
3-اختر خدمة الإنترنت للمواطنين.
4- اختر "شهادة ميلاد".
5- كتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي، والبريد الإلكترونى، وتليفون المنزل، وتليفون المحمول، والعنوان.
6- اختيار نظام سداد تكلفة البطاقة سواء عن طريق الدفع إلكترونيا أو أثناء الاستلام.

وكان أكد رئيس الوزراء فى المؤتمر الصحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيتم اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وشدد رئيس الوزراء على حرص الدولة بكافة أجهزتها على التعامل الفورى مع أى تداعيات لظهور فيروس "كورونا المستجد"، وما يتبع ذلك من آثار سلبية على عدد من القطاعات، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات تضرراً، مؤكداً أن الدولة تعمل حالياً على تخفيف الأعباء عن كاهل هذا القطاع المهم، ومراعاة العاملين به.
 

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