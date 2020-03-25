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برج خليفة يتزين بـ"خليك في البيت" بكل لغات العالم للوقاية من كورونا.. فيديو

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:48 م
برج خليفة يتزين بـ"خليك في البيت" بكل لغات العالم للوقاية من كورونا.. فيديو برج خليفة
كتب هيثم سلامة

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اكتسى برج خليفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعبارات "خليك في البيت" بكل لغات العالم ، في إطار حث المواطنين للبقاء في منازلهم للوقاية من فيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامى لحكومة دبى "فيديو" لبرج خليفة، بينما دونت عليه عبارة خليك في البيت بكل لغات العالم باستخدام أضواء الليزر، وعلق : بكل لغات العالم، ومن أجل سلامتك خلك في البيت".

وكانت أعلنت بلدية دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، منذ قليل إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، وذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

برج خليفة
برج خليفة

وقالت بلدية دبى، عبر حسابها بموقع تويتر:" ااستكمالا للجهود التي تبذلها بلدية دبي في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، نُعلن عن إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل. نشكر تعاونكم".

وكانت أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، خبر عاجل، مساء اليوم الاربعاء، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، إحالة 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية، لعدم التزامهم بفرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أنه وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تفاصيل وتحديث الحالات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ،وأوضحت أنه تم رصد وتسجيل  85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وشفاء 7 حالات لمواطنين إماراتيين.

 

 

 


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