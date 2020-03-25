بايدن يتعرض لموقف محرج بسبب سعاله أثناء مقابلة مع CNN.. وترامب يسخر منه

كتبت ريم عبد الحميد

فى الوقت الذى لا يكف قادة العالم على نصح شعوبهم بضرورة إتباع الإجراءات الصحية التى أوصى بها الخبراء لتجنب نشر عدوى كورونا، تعرض جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكى السابق والأوفر حظا للفوز بتشريح الحزب الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة القادمة، لموقف محرج أثناء مقابلة على الهواء مع شبكة سى إن إن الأمريكية بشأن الطريقة التى يسعل بها.

حيث وبخ مذيع سى إن إن جايك تابر بايدن لعدم السعال فى مرفقه، ووجه بايدن أن يتبع الطريقة التى أوصى بها خبراء الصحة لتجنب نشر الميكروبات فى ظل تفشى وباء كورونا.

وعندما سعل بايدن، ووضع يده على فمه وهو يسعل يصوت عال، قال له تابر "تعلم من المفترض أن تسعل فى مرفقك، لا أعرف سيدى، لقد تعلمت هذا بالفعل أثناء تغطية البيت الأبيض.

ورد بايدن قائلا " لا، هذا صحيح بالفعل، لكن لحسن الحظ أنا وحدى فى المنزل، لكن حسنا، أوافق أنت محق".

ورد تابر قائلا: إنها مدرسة قديمة نوعا ما أن تسعل فى يدك، اسعل فى مرفقك، من المفترض أن تفعل".

وتحدث بايدن عن الطريقة التى يتعامل بها مع أحفاده فى ظل وباء كورونا، وقال إنهم يجلسون فى الفناء الخلفى بينما يجلس على الشرفة، ويرشيهم بالآيس كريم.. لكنه ليس قادرا على النزول إليهم واحتضانهم وتقبيلهم كما يفعل دوما".

ولم يفوت الرئيس الأمريكى الفرصة لاستغلال هذه اللقطة فى السخرية من منافسه المحتمل فى الانتخابات القادمة، ونشر ترامب مقطع الفيديو على حسابه على تويتر، وأرفقه بتعليق "الأفضل والأحسن بين الديمقراطيين".