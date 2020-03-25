"انتى كورونا".. شاهد كيف سخر أتراك من عجوز مسن مصابة بالفيروس

كتب – هاشم الفخراني

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة في نهاية العقد السادس من العمر وهى جالسة على الأرض أمام حافلة رفضت استقبالها لكونها مصابة بأعراض فيروس كورونا المميت.

وأثار المقطع حالة من الغضب الشديد في مدينة زونجولداك شمال تركيا وهى المدينة التي شهدت الواقعة ، حيث لم يساعدها أي شاب المسنة ليحملها أو يوصلها إلى منزلها كما قال لها الشخص الذي يصور الفيديو " انتي كورونا".

كشف علماء أتراك عن تعمد نظام إردوغان خداع مواطنيه بشأن موقف الدولة الحالى فيما يتعلق بأزمة فيروس كورونا المستجد حيث توقعوا إصابة ما يزيد عن الـ32 مليون مواطن تركى خلال الأسابيع القادمة.

من ناحيته حذر البروفيسور التركي أونور باشير من جامعة ميتشاجن البحثية الأمريكية من وصول عدد الحالات المصابين بفيروس كورونا (كوفيد -19) في تركيا إلى أرقام مرعبة.

البروفيسور أونور باشير أوضح أنه من المتوقع إصابة نحو 32 مليون مواطن تركي بفيروس كورونا، محذرًا من أن أعداد الوفيات قد تتراوح بين 150-600 ألف حالة.

وأكد باشير أنه في حالة نقص أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات، فإن معدلات الوفاة ستصل إلى 90% بين المصابين، قائلًا: “لو كانت الصين قد اتخذت التدابير من اللحظات الأولى لاكتشاف الفيروس، لقلت الأعداد لديها بنحو 95%”.

وأوضح أن الأرقام الواردة تشير إلى أن المستشفيات التركية ستستقبل نحو 1.6 مليون مصاب، أي أنها ستحتاج إلى 640 ألف غرفة رعاية مركزة على الأقل، مشيرًا إلى أن أعداد غرف الرعاية المركزة الحالية نحو 40 ألفًا فقط.