اليمن.. البلد العربى الوحيد الذى لم يصله فيروس كورونا

كتب محمد عبد المجيد

تعد اليمن، البلد العربى الوحيد، الذى لم تصله فيروس كورونا المسجد حتى الأن، و ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية، على خلو اليمن من حالات إصابة بفيروس "Covid19"، حتى مساء أول أمس الإثنين، وقال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية فى اليمن ألطف موسانى، مساء اليوم الثلاثاء، حول آخر مستجدات الفيروس الذى اجتاح 199 دولة حول العالم، "ما يزال اليمن خاليا من فيروس كورونا.

وأضاف موسانى، "نحن نتابع عن كثب جميع الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد فرق الاستجابة السريعة فى الميدان، والتى تتحقق من كل هذه الشائعات، لا توجد أى حالات إصابة".

ونوه بعمل جميع العاملين الصحيين فى الميدان فى محاولة لإبقاء الوضع كما هو ويبذلون جهوداً كبيرة.

وعبر ممثل الصحة العالمية فى اليمن، عن الشكر للسعودية والإمارات وبريطانيا الذين أسهموا بشكل فاعل فى تقديم التسهيلات لهبوط الطائرة التى تحمل المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا فى مطار عدن مساء الإثنين.

وأشار إلى أن الطائرة حملت المحاليل الإضافية اللازمة لفحص فيروس كورونا، ووسائل الحماية للعاملين الصحيين فى الميدان، والعديد من المساعدات الإنسانية التى تمكننا من القيام بواجباتنا، حسب قوله.

وكانت وصلت إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين، طائرة سعودية تحمل على متنها إمدادات طبية للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن هذه الخطوة جاءت بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتدادا للدعم المستمر الذى تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية فى داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.

و من جهته، أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمنى ناصر باعوم، خلو بلاده من أى حالة اشتباه بفيروس كورونا، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والارشادات الطبية والوقائية تجنبا لأى طارئ، حيث قال الوزير باعوم بحسب ما نشر موقع " سبتمبر " التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن الوزارة أحصت دخول نحو 50.342 مواطناً تم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال الفترة من 18 يناير حتى 15 مارس الجارى وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية معهم، فى 11 منفذاً، منها 4 منافذ جوية، و 4 منافذ بحرية و 3 منافذ برية.

وأضاف، أن وزارة الصحة قامت بكافة التجهيزات والمستلزمات الوقائية التى تمكن المحاجر فى المنافذ من أداء دورها على أكمل وجه من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الوقائية ومحاليل الفحوصات فى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات تعز والمكلا .

وأشار وزير الصحة العامة والسكان اليمنى، إلى أن العمل لايزال جارٍ لتدريب بقية الكوادر الطبية اللازمة، حتى تتمكن الفرق الصحية والمحاجر من القيام بمهامها فى التصدى للوباء قبل وصوله، والقيام بالإجراءات المتبعة، من خلال قياس درجة الحرارة وتعبئة البيانات الصحية للواصلين، والمعممة من قبل المنظمة، وفحص حالات الاشتباه فقط .

ولفت باعوم، إلى أن وزارة الصحة قامت بتفعيل فرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات والمديريات، و رفع جاهزية غرف عمليات الطوارئ بمكاتب الصحة بالمحافظات، وغرفة عمليات الطوارئ المركزية بوزارة الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن، حرصاً منها على تفعيل كافة قطاعات وفروع الوزارة فى هذه الظروف.