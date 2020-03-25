اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:51 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليمن.. البلد العربى الوحيد الذى لم يصله فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:10 ص
اليمن.. البلد العربى الوحيد الذى لم يصله فيروس كورونا اليمن
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعد اليمن، البلد العربى الوحيد، الذى لم تصله فيروس كورونا المسجد حتى الأن، و ذلك بعد أن أكدت منظمة الصحة العالمية، على خلو اليمن من حالات إصابة بفيروس "Covid19"، حتى مساء أول أمس الإثنين، وقال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية فى اليمن ألطف موسانى، مساء اليوم الثلاثاء، حول آخر مستجدات الفيروس الذى اجتاح 199 دولة حول العالم، "ما يزال اليمن خاليا من فيروس كورونا.
 
وأضاف موسانى، "نحن نتابع عن كثب جميع الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتأكيد فرق الاستجابة السريعة فى الميدان، والتى تتحقق من كل هذه الشائعات، لا توجد أى حالات إصابة".
 
ونوه بعمل جميع العاملين الصحيين فى الميدان فى محاولة لإبقاء الوضع كما هو ويبذلون جهوداً كبيرة.
 
وعبر ممثل الصحة العالمية فى اليمن، عن الشكر للسعودية والإمارات وبريطانيا الذين أسهموا بشكل فاعل فى تقديم التسهيلات لهبوط الطائرة التى تحمل المستلزمات الطبية الخاصة بفيروس كورونا فى مطار عدن مساء الإثنين.
 
وأشار إلى أن الطائرة حملت المحاليل الإضافية اللازمة لفحص فيروس كورونا، ووسائل الحماية للعاملين الصحيين فى الميدان، والعديد من المساعدات الإنسانية التى تمكننا من القيام بواجباتنا، حسب قوله.
 
وكانت وصلت إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الاثنين، طائرة سعودية تحمل على متنها إمدادات طبية للمساعدة فى مواجهة فيروس كورونا.
 
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن هذه الخطوة جاءت بطلب من منظمة الصحة العالمية، وامتدادا للدعم المستمر الذى تقدمه القيادة المشتركة للتحالف لتسهيل عمل المنظمات الأممية وغير الحكومية فى داخل اليمن وتقديم كافة التسهيلات لموظفيها وأطقمها الطبية والمساهمة بالجهود الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني.
 
و من جهته، أكد وزير الصحة العامة والسكان اليمنى ناصر باعوم، خلو بلاده من أى حالة اشتباه بفيروس كورونا، ودعا إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات والارشادات الطبية والوقائية تجنبا لأى طارئ، حيث قال الوزير باعوم بحسب ما نشر موقع " سبتمبر " التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن الوزارة أحصت دخول نحو 50.342 مواطناً تم عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية خلال الفترة من 18 يناير حتى 15 مارس الجارى وتم اتخاذ الاجراءات الاحترازية معهم، فى 11 منفذاً، منها 4 منافذ جوية، و 4 منافذ بحرية و 3 منافذ برية.
 
وأضاف، أن وزارة الصحة قامت بكافة التجهيزات والمستلزمات الوقائية التى تمكن المحاجر فى المنافذ من أداء دورها على أكمل وجه من خلال توفير الأجهزة والمستلزمات الوقائية ومحاليل الفحوصات فى العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات تعز والمكلا .
 
وأشار وزير الصحة العامة والسكان اليمنى، إلى أن العمل لايزال جارٍ لتدريب بقية الكوادر الطبية اللازمة، حتى تتمكن الفرق الصحية والمحاجر من القيام بمهامها فى التصدى للوباء قبل وصوله، والقيام بالإجراءات المتبعة، من خلال قياس درجة الحرارة وتعبئة البيانات الصحية للواصلين، والمعممة من قبل المنظمة، وفحص حالات الاشتباه فقط .
 
ولفت باعوم، إلى أن وزارة الصحة قامت بتفعيل فرق الاستجابة السريعة بجميع المحافظات والمديريات، و رفع جاهزية غرف عمليات الطوارئ بمكاتب الصحة بالمحافظات، وغرفة عمليات الطوارئ المركزية بوزارة الصحة بالعاصمة المؤقتة عدن، حرصاً منها على تفعيل كافة قطاعات وفروع الوزارة فى هذه الظروف.
 
 

اليمن

الصحه العالميه

كورونا

فيروس كورونا

منظمه الصحه العالميه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية: اليمن خالٍ من فيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 05:11 م

اليمن توقف إصدار الصحف الورقية حتى 12 أبريل

الإثنين، 23 مارس 2020 08:19 م

الصحة العالمية تشكر السعودية لنقل إمدادات خاصة بفيروس كورونا إلى اليمن

الإثنين، 23 مارس 2020 12:28 م

البرنامج السعودى لتنمية وإعمار اليمن يطلق حملة النظافة فى عدن

السبت، 21 مارس 2020 07:18 م

السعودية تدعم المراكز الطبية بمحافظات اليمن بأطراف صناعية

الجمعة، 20 مارس 2020 09:57 م

اليمن: نتابع حالة طلابنا القادمين من الصين

الجمعة، 20 مارس 2020 04:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 24-3-2020 وعيار 24 بـ 201.15 ريال سعودى

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

مصادر: تعديل مواعيد العمل بالبنوك مع تطبيق حظر التجول.. تعرف على التفاصيل

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

إشمعنى إيطاليا؟.. فيديو يفسر لماذا تحولت أهم بلد سياحى إلى مدينة أشباح

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

رئيس الوزراء: تم توجيه أجهزة الدولة التعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجوال

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

الداخلية تضع أجهزتها فى حالة تأهب قصوى لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة كورونا.. تؤمن مستشفيات العزل ونقل المصابين.. تضبط مروجى الشائعات ومحتكرى الأغذية وتوفر السلع بأسعار مخفضة.. وتتيح استخراج الخدمات عبر الإنترنت

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

دار الإفتاء: لا صحة لوجود فيروس كورونا فى القرآن وما يروج عنه خرافات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة