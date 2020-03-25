النيابة تأمر بترميم السلم المنهار فى عقار حى السلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نياية السلام، بترميم سلم عقار انهار بين طابقين، ووجهت بتشكيل لجنة هندسية للمعاينة والفحص. وكشفت المعاينة الأولية للسلم المنهار، أنه متهالك وصادر له قرار من حى السلام ترميم منذ فترة، إلا أن الأهالى تقاعسوا عن تنفيذ قرار الترميم.

واستمعت النيابة لأقوال سكان العقار، الذين أكدوا أنهم كانوا يخططون ترميمه منذ فترة، إلا أن سوء الطقس وما أعقبه من ظروف أجلت ذلك.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بإشراف اللواء أسامة فاروق مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة، فى إنقاذ سكان طابقين عقب انهيار سلم أحد العقارات بمنطقة السلام.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة بوجود عالقين داخل عمارة سكنية بعد انهيار السلم.. وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين، أن سلم عقار انهار فى الطابقين الرابع والخامس وتم إنزال العالقين عن طريق السلم الهيدروليكى وإخلاء باقى سكان العقار لحين انتهاء الفحص.

وكان حى الخليفة شهد السبت الماضى، انهيار عقار خالى من السكان، جنوب القاهرة، دون أن يسفر عن إصابات للمارة، حيث وردت إشارة لغرفة عمليات الحى بانهيار عقار رقم 6 درب القطانة من شارع بدر الدين الونائى بالسيدة عائشة، وعلى الفور تحركت الإدارات المعنية بالحى إلى الموقع، وتبين أن العقار خالى من السكان ولم تقع إصابات والعقار مكون من دور أرضى وثلاثة أدوار علوية ذات حوائط حاملة وأسقف خشبية ووتم البدء فى استكمال إزالة العقار لخطورته على المارة والعقارات المجاورة بمعرفة مقاول الإزلالات بالحى.

فيما شهد شارع بيروت بمصر الجديدة، انهيار عقار بشكل جزئى، حيث تلقت غرفة العمليات بحى مصر الجديدة بلاغا بشأن انهيار جزئى للعقار رقم 1 شارع بيروت، وتوجه على الفور اللواء حسن صفوت، رئيس الحى للعنوان المذكور وتم غلق شارع بيروت بداية من شارع الحجاز حفاظا على ارواح المواطنين .