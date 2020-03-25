اليوم السابع
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العمالة المؤقتة بالإسماعيلية تطالب الحصول على منحة الـ500 جنيه.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:05 م
العمالة المؤقتة بالإسماعيلية تطالب الحصول على منحة الـ500 جنيه.. صور العمال يطالبون بمنحة وزارة القوى العاملة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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طالب عدد كبير من العمالة المؤقتة بمحافظة الإسماعيلية، الحصول على منحة الـ500 جنيه، والتى أعلن عنها محمد سعفان، وزير القوى العاملة.وقال العمال، إنهم طالبوا الحصول على المنحة بمديرية القوة العاملة فى المحافظة، ولم يجدوا استجابة من المستشار ياسر سعيد، وكيل وزارة القوى العاملة، فتوجهوا إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالشيخ زايد، فقرر مسؤولو خدمة المواطنين استلام صور البطاقات من المواطنين لتسجيلهم كعمالة غير مؤقتة للحصول على منحة، ضمن المرحلة الثانية لوزارة القوة العاملة.

وكان هيثم سعد الدين المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، كشف تفاصيل خطة الوزارة لحصر العمالة غير المنتظمة التي تأثرت جراء أزمة كورونا قائلاً "إن الوزارة خصصت منحة استثنائية قدرها 500 جنيه تصرف عبر مكاتب البريد للعمالة المسجلة رسميًا في قواعد بيانات الوزارة كبداية تبعًا لمحل إقامة كل عامل".

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن الأموال المخصصة وصلت مكاتب البريد، وقبل نهاية الأسبوع ستكون وصلت لكل عامل على مستوى 27 محافظة، مؤكدًا أن الوزارة فتحت أبواب التقديم للعمالة غير المسجلة وخلال 24 ساعة تم تسجيل 28 ألف عامل على موقع الوزارة الإلكتروني، وسيتم رعايتها اجتماعيا وصحيًا.

وأشار المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إلى أن المنح التى ستقدم للعمالة غير المسجلة ستتم بعد انتهاء عملية التسجيل كاشفًا أن حجم العمالة غير المنتظمة في مصر تقدر بنحو 10 -12 مليون عامل مؤقت وتشمل قطاعات الزارعة والمحاجر والبحار وغيره.

العمال (1)
العمال يطالبون بمنحة وزارة القوى العاملة

 

العمال (2)
العمال يطالبون بمنحة وزارة القوى العاملة

 

العمال (3)
العمال 

منحة العمالة المؤقتة

الاسماعيليه

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