اليوم السابع
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"الصحة" تواصل حملات تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى بأسوان.. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:24 ص
"الصحة" تواصل حملات تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى بأسوان.. صور تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بهدف حماية صحة وسلامة المواطنين، وذلك من خلال قيام الرائدات الريفيات بحملات تعقيم وتطهير لماكينات الصرف الآلي بالبنوك علي مستوي مراكز أسوان, وذلك لتجنب العدوى, بالإضافة لذلك أيضا يتم عمل توعية للمواطنين عن المرض وطرق تجنب العدوى.

كما قامت مديرية الشئون الصحية بتخصيص فرق الانتشار السريع علي أكمنة ومداخل أسوان, لعمل الفحص الحراري لكل المواطنين والسائقين القادمين داخل السيارات.

فى سياق آخر، طالب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديرى البنوك بنطاق المحافظة بضرورة إجراء رش المطهرات وتعقيم ماكينات الصرف الآلى وخاصة لوحة المفاتيح التى سيتناوب على استعمالها الآلاف من المواطنين لصرف المرتبات والمستحقات المالية لضمان عدم انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد فيما بينهم.

وأشار محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إلى العمل لأخذ الاحتياط والحذر من المواطنين بعدم الازدحام والحفاظ على مسافة آمنة لا تقل عن متر أثناء استعمال لوحة مفاتيح ماكينات الصرف الآلى، بجانب ارتداء المواطنين للقفازات الطبية والكمامات، علاوة على استخدام أدوات للضغط على أزرار اللوحة دون ملامستها بأصابع الأيدى.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأهمية زيادة الوعى بين المواطنين للأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار الفيروس خلال فترة صرف المرتبات والمستحقات المالية من أقرب ماكينة صرف آلى للمنزل أو موقع العمل .

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشدداً على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الاستهلاكية.

 

الفحص الحرارى بالأكمنة
الفحص الحرارى بالأكمنة

 

تطهير أمام البنوك
تطهير أمام البنوك

 

تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى
تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى 

 

تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى (2)
تعقيم وتطهير ماكينات الصرف الآلى

 

ملصقات توعية
ملصقات توعية

 


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