اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 12:29 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تلزم المنشآت الفندقية والسياحية التعاقد مع أطقم طبية مدربة لمواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:07 م
الصحة تلزم المنشآت الفندقية والسياحية التعاقد مع أطقم طبية مدربة لمواجهة كورونا مطعم سياحى
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أخطرت غرفة المنشآت السياحية أعضائها من المطاعم والمراكب النيلية بمحافظات مصر بتعليمات وزارة السياحة والاثار بضرورة التأكد من تعاقد الفنادق والمنشآت السياحية مع أطقم طبية مدربة وذات كفاءة عالية، وأن تتلقى التدريبات اللازمة بوزارة الصحة والسكان للتعامل مع حالات الاشتباه والاصابة بفيروس كورونا.

وقالت الغرفة إن هذا يأتى بناء على خطاب موجه من وزارة السياحة والآثار للغرفة، بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يخص الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا. ولفتت الغرفة إلى أن التعليمات تضمنت إلزام الفنادق والمنشآت السياحية سرعة ابلاغ وزارة الصحة والسكان عن اى حالات اشتباه بفيروس كورونا بين العاملين. وكانت غرفة المنشآت السياحية قد طالبت اعضائها ضرورة التعاون مع وزارة الصحة وتقديم كافة التسهيلات المادية واللوجيستية وسبل التعاون لتنفيذ الاجراءات الخاصة بالتعقيم والكشف الطبى على العاملين.

وطالبت وزارة السياحة والآثار الغرفة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتعقيم كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وفحص العاملين بها للحد من انتشار فيروس كورونا، وتقديم كل سبل التعاون لتنفيذ إجراءات التعقيم، والكشف الطبى حرصا على حياة العاملين، ولتعظيم الاستفادة من فترة توقف الطيران.

قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. قامت غرفة المنشآت الفندقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان، بالبدء في إجراءات تطهير وتعقيم الفنادق والمنشآت السياحية في خليج مكادي بمحافظة البحر الأحمر، وذلك استمرارًا لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وأوضح حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية ان الغرفة بدأت حملة التطهير والتعقيم للفنادق والشركات السياحية الموجودة بخليج مكادي بمحافظة الغردقة، مشيرا الي ان عملية التطهير تتم تحت إشراف وزارة الصحة والسكان وفقا للمعايير العالمية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من الوزارة.


اخبار مصر

السياحة

كورونا

مطاعم سياحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الدولة تمد يد العون لقطاع السياحة.. العنانى يجتمع مع أصحاب الأعمال والبنك المركزى لوضع دراسة سريعة لحجم الدعم المطلوب.. وخبراء السياحة: تأجيل المستحقات وإحلال الفنادق وأسطول النقل أمور تساعد على تحسين الوضع

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:00 ص

"مستثمرى نويبع طابا": مبادرة سداد مرتبات العاملين تحافظ على مكتسبات السياحة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:48 م

وزير السياحة: إعفاء المستثمرين من غرامات التأخير وجدولة الديون المتراكمة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:00 م

السياحة تتفق مع الرى على إرجاء تحصيل رسوم التراخيص .. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:11 ص

"لحمايته من الانهيار".. قطاع السياحة يقدم 3 مطالب عاجلة للحكومة.. إرجاء سداد القروض والأقساط البنكية لمدة 6 شهور.. قروض بفائدة محدودة لدفع رواتب العاملين.. تعليق دفع فواتير الضرائب والكهرباء والمياه للمنشآت

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة