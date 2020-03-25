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الصحة الكويتية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة 195 شخصا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:24 ص
الصحة الكويتية تعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا والحصيلة 195 شخصا متحدث الصحة الكويتية
كتب ــ سمير حسنى

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أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالى المصابين 195 شخصا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفى بشأن مستجدات فيروس كورونا في البلاد.

كان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن اليوم الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، هم مواطنان كويتيان ووافدان، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات من الفيروس، مضيفًا أنه سيتم نقل الحالات الأربع إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من الجنسيتين الهندية والفلبينية المخالطين لحالة مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 191 حالة حتى يوم أمس.

 


الكويت

كورونا

وباء كورونا

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