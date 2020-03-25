الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1930 حالة

كتب- هاشم الفخراني

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1930 حالة وسط توقعات بارتفاع المصابين إلى 2000 حالة بنهاية هذا الأسبوع .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن من بين المصابين 34 حالة صنفت بالخطيرة ووفاة 3 حالات آخرها مسنة تبلغ من العمر 86 عاما أصيبت من حفيدتها.



بيان وزارة الصحة الإسرائيلية

وأوضحت الصحيفة أنه في الترتيب العالمي لعدد المصابين بفيروس كورونا احتلت إسرائيل المركز الـ20 من بين الدول الموبوءة بالمرض المميت الذي تفشى منذ شهر ديسمبر الماضي في أنحاء العالم.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، من أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" قد يصيب مليون إسرائيلى، وقال نتنياهو -خلال محادثة هاتفية جماعية أجراها مع مجلس الوزراء- إن إسرائيل قد تسجل إصابات بفيروس كورونا تصل إلى 10 آلاف حالة بحلول الأسبوع المقبل وفقًا لتقديرات وزارة الصحة.

وتابع "لهذا السبب نعمل على تشديد القيود على السكان".. مستشهدًا بتصريحات المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إذ حذرت من أن 60% إلى 70% من السكان قد يصابوا بفيروس كورونا.

من جهته، حذر مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان-توف، من أن إسرائيل قد تتعرض لوضع حرج مشابه لإيطاليا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة، متوقعًا ارتفاع عدد مصابى كورونا الذين يحتاجون أجهزة تنفس صناعى إلى المئات فى غضون أسبوع وقد يصل عددهم لآلاف.