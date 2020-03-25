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الشرطة تستخرج 18 شخص لانغلاق باب فرع شركة اتصالات عليهم

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:25 م
الشرطة تستخرج 18 شخص لانغلاق باب فرع شركة اتصالات عليهم الشرطة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تلقت نجدة القاهرة إشارة بإحتجاز عدد من الأشخاص داخل فرع إحدى شركات الإتصالات بدائرة قسم النزهة .

على الفور إنتقل رجال الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء تواجد (8) موظفين و(10) عملاء بالفرع إنقطع التيار الكهربائى أثناء غلق باب الفرع، وتمكنت القوات من إستخراجهم "دون إصابات".

وتولي وزارة الداخلية إهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية في العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة في الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة في منافذ أمان التابعة للوزارة، والتي تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

 

 


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