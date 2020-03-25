اليوم السابع
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الشراقوة يطالبون بضبط أسعار الخضراوات.. الطماطم بـ10 جنيهات والليمون بـ20

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:04 ص
الشراقوة يطالبون بضبط أسعار الخضراوات.. الطماطم بـ10 جنيهات والليمون بـ20 الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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طالب معظم أهالى محافظة الشرقية رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة ضبط أسعار الخضار التى ارتفعت بشكل جنونى .

قالت مى عبد السلام، من مدينة الزقازيق، إنها خرجت لشراء بعض الخضراوات الخاصة وتفاجأت بارتفاع غير معقول فى الأسعار، ورغم أنها رفضت الأسعار المرتفعة إلا أنها اضطرت لشراء الفلفل الأحمر بـ17جنيها للكيلو، والفلفل الأخضر بـ15 جنيها الكيلو .

وأضافت فهيمة محمود، من مدينة أبو كبير، أنها أرغمت على شراء الليمون بـ 15 جنيها و20 للكيلو الواحد، وكانت قد راجعت نفسها فى عدم شراء باقى الخضراوات لارتفاع سعرها، إلا أنها تذكرت منع الأسواق فاشترت ما يلزم الأسرة .

وقالت روحية حسن، من مدينة فاقوس، إنها صدمت عند نزولها لشراء بعض الخضراوات وبلغ سعر الخيار ١٠ جنيهات والباذنجان بـ ١٠جنيهات للكيلو، والطماطم الكيلو وربع بـ ١٠جنيهات، وأيضا فيه الكيلو بـ ١٠ جنيهات.

وطالب الجميع رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين ومحافظ الشرقية بضرورة تفعيل لجان تموينية ومباحث التموين لضبط الأسعار ومراقبة البائعين .

يشار أن المحافظة شددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة على وكيلى وزارتى الصحة والزراعة بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

ونفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.


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