السكك الحديدية الروسية تعلق وتلغى بعض رحلاتها الداخلية بسبب فيروس كورونا

وبحسب المتحدثة الرسمية فإن ذلك سيشمل عشرات الاتجاهات ومن أبرزها إلغاء الرحلات بين موسكو وسان بطرسبورج، بالإضافة إلى تخفيض عدد الرحلات الداخلية التي تعمل في اتجاه تشيليابينسك-أومسك ، وبينزا-ريازسك ، وسامارا-كازان وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإبلاغ جميع الركاب الذين حصلوا على تذاكر مسبقة على الاجراءات الجديدة المتخذة.

وكلف رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، أمس الثلاثاء، الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، وسلطات العاصمة والأقاليم الفيدرالية بوضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.