اليوم السابع
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السكك الحديدية الروسية تعلق وتلغى بعض رحلاتها الداخلية بسبب فيروس كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:40 ص
السكك الحديدية الروسية تعلق وتلغى بعض رحلاتها الداخلية بسبب فيروس كورونا مصاب بكورونا
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت شركة السكك الحديدية الروسية، اليوم الأربعاء، أنها علقت وألغت بعض رحلاتها الداخلية فى روسيا، وذلك بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة فى المناطق التى أثرت بدورها على حركة الركاب بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقالت المتحدثة باسم الشركة: "نظرًا لانخفاض حركة الركاب بسبب تفشى فيروس كورونا، فإن الشركة قررت تعليق وإلغاء بعض الرحلات الداخلية الروسية وسيتم إعادتها إلى الخدمة عندما ترى ذلك مناسبا"،وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وبحسب المتحدثة الرسمية فإن ذلك سيشمل عشرات الاتجاهات ومن أبرزها إلغاء الرحلات بين موسكو وسان بطرسبورج، بالإضافة إلى تخفيض عدد الرحلات الداخلية التي تعمل في اتجاه تشيليابينسك-أومسك ، وبينزا-ريازسك ، وسامارا-كازان وغيرها.

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بإبلاغ جميع الركاب الذين حصلوا على تذاكر مسبقة على الاجراءات الجديدة المتخذة.

وكلف رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، أمس الثلاثاء، الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روسبوتريب نادزور"، وسلطات العاصمة والأقاليم الفيدرالية بوضع خطة للتعجيل بنشر مختبرات للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

أعلن مقر العمليات الروسى لمكافحة فيروس كورونا، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس فى عموم روسيا إلى 495 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ بعد تسجيل 57 إصابة جديدة فى 14 منطقة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 28 إصابة فى موسكو، وأشار بيان للمقر الروسي اليوم الثلاثاء، إلى تعافي 5 أشخاص تماما وخروجهم من المستشفى؛ ليصبح عدد المتعافين في جميع أنحاء روسيا 22 شخصا حاليا.

وأكد مقر العمليات أن جميع الأشخاص الذين أظهرت الاختبارات الأولية إصابتهم بفيروس كورونا، سيتلقون الرعاية الطبية اللازمة كما سيتم إجراء اختبار ثانٍ لهم في موسكو.

كما أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد فى روسيا أمس الثلاثاء، عن 6 حالات إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس في ضواحي موسكو وحدها.

وذكر بيان لمقر عمليات مكافحة الفيروس أنه جرى تأكيد 6 إصابات جديدة أخرى بفيروس "كورونا" بضواحي موسكو، وبذلك بلغ عدد الإصابات في ضواحي موسكو فقط حتى الآن 41 حالة، مشيرا إلى أن اثنين من المرضى غادرا المستشفى بعد تعافيهما من المرض.

يُذكر أن الحكومة الروسية خصصت 8.8 مليار روبل ( حوالي 108.9 مليون دولار) لبناء 16 مركزا لعلاج الأمراض المعدية المخصصة للعسكريين.

 


روسيا

كورونا

فيروس كورونا

السكك الحديديه الروسيه

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