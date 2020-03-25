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السعودية تعلن وفاة ثانى حالة بكورونا وتسجل 133 حالة جديدة والحصيلة 900

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:49 م
السعودية تعلن وفاة ثانى حالة بكورونا وتسجل 133 حالة جديدة والحصيلة 900 كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة ثانى حالة بكورونا، وأكدت وزارة الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى، تسجيل 133 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة.


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