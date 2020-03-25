السعودية تعلن وفاة ثانى حالة بكورونا وتسجل 133 حالة جديدة والحصيلة 900

كتب: أحمد جمعة

أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة ثانى حالة بكورونا، وأكدت وزارة الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى، تسجيل 133 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة.