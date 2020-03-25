السعودية تعلن وفاة ثانى حالة بكورونا وتسجل 133 حالة جديدة والحصيلة 900

أعلنت المملكة العربية السعودية وفاة ثانى حالة بكورونا، وأكدت وزارة الصحة السعودية فى مؤتمر صحفى، تسجيل 133 حالة جديدة في المملكة، ليصل إجمالي المصابين إلى 900 حالة.
السعودية تعلن وفاة ثانى حالة بكورونا وتسجل 133 حالة جديدة والحصيلة 900الأربعاء، 25 مارس 2020 02:49 م
كورونا
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