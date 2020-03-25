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الرئيس الروسى يزور مستشفى للمصابين بفيروس كورونا..صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:54 ص
الرئيس الروسى يزور مستشفى للمصابين بفيروس كورونا..صور الرئيس الروسى يزور مستشفى لمصابى كورونا
وكالات

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تقدم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلى رئيس أطباء مستشفى، خصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد، في منطقة كوموناركا بموسكو، بالشكر على تنظيم العمل.

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ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "سبوتينك"، قال بوتين خلال زيارة له إلى المستشفى: "كل شيء بفضلكم جيد إلى حد كبير، لأنه من الضرورى، أنا أعرف ذلك بنفسى، من الضرورى أن تكون قادرًا على تنظيم العمل، وأنتم نجحتم، هذا مثال جيد على كيفية تنظيم هذا النوع من العمل".

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كما ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، اجتماعا حضره عمدة موسكو سيرجى سوبيانين، لمناقشة آخر تطورات فيروس "كورونا" فى روسيا.

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