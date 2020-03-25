اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 05:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الحكومة البلجيكة تقر غرامات تبلغ 750 يورو لمخالفى التدابير الصحية ضد كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:54 م
الحكومة البلجيكة تقر غرامات تبلغ 750 يورو لمخالفى التدابير الصحية ضد كورونا رئيسة الحكومة البلجيكية
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أقرت الحكومة البلجيكية ومجلس الأمن القومي البلجيكي عدد من التدابير الجديدة لمكافحة للتصدى لإنتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وكان على رأسها تشديد العقوبات على أي شخص لا يمتثل للإجراءات التى تعلن عنها السلطات الصحية ويخاطربنفسه والأخرين، بدفع غرامة 250 يورو على الأقل وقد تصل إلى 750يورو.

ووفقاً لهذه التدابير سيتم تغريم الفئات التالية :

الأشخاص الذين يجتمعون أو يخططون لسفر غير ضروري أو ينظمون أو يشاركون في حفلة أو نشاط رياضي مشترك سيحصلون مخالفة رسمية قيمتها 250 يورو.

المحال والمؤسسات التجارية ، مثل المقاهي أو المحلات غير الغذائية ، التي لا تزال مفتوحة على الرغم من الحظر ، غرامتها تصل إلى 750 يورو.

ووفقا لصحيفة هيت لاتيست نيوز  البلجيكية ، قال المدعي العام في مدينة جنت ايروين ديرنيكورت، إنه حتى الآن ، كانت هناك عدة محاولات لزيادة الوعي وتحذير الناس.

وأضاف المدعي العام :،أي شخص يبثت أنه مصاب ، أو يسعل أو يعطس عمداً في إتجاه شخص ما ، يمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنتين ، وأي شخص يعطس أو يسعل عمداً فوفق المنتجات الغذائية يمكن أن يسجن لمدة خمس سنوات.

وقال المدعي العام : الجميع الآن على دراية كافية بخطورة الوضع والتدابير المفروضة ،وهذه الغرامات ستكون الرد والرادع على عدم الامتثال لهذه التدابير،وأضاف ،أن جميع مكاتب المدعي العام ستعمل بنفس الطريقة في جميع أنحاء البلاد ، وستتابع كل مخالفة رسميا".

وأشار المدعي العام ، إلى أن أي شخص يتم القبض عليه مرة ثانية سيتم استدعاؤه مباشرة إلى المحكمة الإصلاحية ، والتي يمكن أن تفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح من 8 أيام إلى 3 أشهر وغرامات من 208 يورو إلى 4000 يورو .

وقال ديرنيكورت: "إن الشركات التي لا تطبق قواعد التباعد الاجتماعي بين موظفيها ستتلقى غرامة بقيمة 1500 يورو ، وسيتم إستدعاؤها أمام المحكمة في حالة حدوث انتهاك ثانى".

 


كورونا

الحكومة البلجيكية

كورونا فى بلجيكا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

السلطات السعودية تسمح بتمديد تأشيرات المصريين بسبب كورونا

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

إصابة صديق أردوغان بكورونا.. وعزل لاعبو نادى جالطا سراى بعد لقائهم معه

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

الصحة العالمية: على العالم الاستعداد لإجراءات أشد لمواجهة فيروس كورونا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

إسبانيا تتخطى الصين فى وفيات فيروس كورونا وتلاحق إيطاليا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 25-3-2020 وعيار 24 بـ193.20 ريال سعودى

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

تطبيق حظر التجوال الـ7 مساء اليوم.. الداخلية: نهيب بالمواطنين الالتزام بالقرار.. واثقون من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع الشرطة.. إجراءات قانونية ضد المخالفين والغرامة 4 آلاف وتصل للسجن

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

انتظام العمل فى البنوك مع أول أيام تطبيق حظر التجول بسبب كورونا

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

البنك الأهلى: 10.2 مليار جنيه حصيلة شهادة الـ15% فى ثلاثة أيام

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

المالية: 3.8مليار جنيه لدعم القطاع الصحى فى مواجهة كورونا منذ أول مارس

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

دليلك الكامل لأيام حظر التجوال.. فيديو

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

الكهرباء تفعل الدفع الإلكترونى على موقع الوزارة.. وإتاحة منافذ سداد الفاتورة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة