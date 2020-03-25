التجارة العراقية: ضرورة استيراد مليون طن قمح و240 ألف طن أرز

هند المغربي

قالت وزارة التجارة العراقية، إنها نصحت مجلس الوزراء العراقي بضرورة استيراد مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز من أجل برنامجها لدعم الغذاء ولتعزيز المخزونات الاستراتيجية.حسب ما جاء بروسيا اليوم

وأفاد محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، بأن لجنة الأزمة في الوزارة نصحت مجلس الوزراء بتدبير احتياجات برنامج دعم الغذاء وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.

وكانت الوزارة أفادت السبت الماضي، إنها بحاجة لمزيد من الأموال من الميزانية لتكوين احتياطي استراتيجي من القمح والأرز إذ يواجه البلد مشاكل فيروس كورونا .



