اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 05:43 م
خالد صلاح
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التجارة العراقية: ضرورة استيراد مليون طن قمح و240 ألف طن أرز

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:40 م
التجارة العراقية: ضرورة استيراد مليون طن قمح و240 ألف طن أرز سلع غذائية
هند المغربي

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قالت وزارة التجارة العراقية، إنها نصحت مجلس الوزراء العراقي بضرورة استيراد مليون طن من القمح و250 ألف طن من الأرز من أجل برنامجها لدعم الغذاء ولتعزيز المخزونات الاستراتيجية.حسب ما جاء بروسيا اليوم

وأفاد محمد حنون المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، بأن لجنة الأزمة في الوزارة نصحت مجلس الوزراء بتدبير احتياجات برنامج دعم الغذاء وتعزيز المخزونات الاستراتيجية.

وكانت الوزارة أفادت السبت الماضي، إنها بحاجة لمزيد من الأموال من الميزانية لتكوين احتياطي استراتيجي من القمح والأرز إذ يواجه البلد مشاكل فيروس كورونا .

 


 


العراق

التجارة العراقية

كورونا

المخزون الاستراتيجي

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