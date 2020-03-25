البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه فى 15 دقيقة..ومؤشرها يرتفع بنسبة 1%

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بتحسن أداء أسواق المال العالمية خلال جلسة أمس، وربح رأس المال السوقى نحو 4.2 مليار جنيه بعد مرور 15 دقيقة من بدء جلسة التداول.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9859 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 1302 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 11121 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 3657 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 916 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.19% ليصل إلى مستوى 1013 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركات أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الشمس للإسكان والتعمير، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، 200 ألف سهم، 130 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 1.6 مليون سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى بايونيرز القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، 160 ألف سهم، 150 ألف سهم، على التوالى، واشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية 2000 سهم.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، 11.2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 10 أسهم.

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول، وذلك خلال فترة حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7مساء وحتى 6 صباحا، وذلك لضمان استقرار عمليات التسويات اللازمة بعد التداول كما يلى:

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.