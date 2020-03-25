اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 09:34 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الإفتاء: الله يحب خلقه وكورونا ليس عذاب والداعى لصلاة الجماعة آثم

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:21 م
الإفتاء: الله يحب خلقه وكورونا ليس عذاب والداعى لصلاة الجماعة آثم الدكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن فيروس كورونا ليس عذاب من الله، والله يريد منا عبادته الآن بشكل آخر كالصلاة فى البيت فالله يحب خلقه، مشيرا إلى أن الفتوى تتغير بتغير الحال والزمان والمكان، والفتوى الآن تحتاج منا التغيير حفاظاً على صحة الناس وهو ما تم بالفعل.
 
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على شبكة قنوات الحياة، تحت عنوان" فقه الضرورة وتعامل الدين مع أزمة كورونا، على الإنسان أن يرضى بما قدره الله وأن يستثمر وقته فى العبادة والذكر، موضحا أن من مات بسبب فيروس كورونا نرجو له الشهادة، لافتا إلى أن الغسل وتكفين من مات بسبب كورونا وضعت وزارة الصحة عدة إجراءات للتعامل مع الجثمان وإن تعذر الغسل خوفا من العدوى جاز تركه.
 
وتابع: صلاة الجمعة تصلى ظهرا فى البيت سواء جماعة أو منفرداً، مضيفا أن من يخرق التعليمات ويجمع الناس للصلاة فهو آثم لأنه خرج على سلطة ولى الأمر، داعيا الجميع للتعاون والتبرع لحساب وزارة الصحة لمواجهة الوباء فالصدقة الآن قد يكون ثوابها أكبر من شهر رمضان فالصدقة تدفع البلاء.
 

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت أربعة وصايا للوقاية من فيروس كورونا وهى:

 1- ينبغي على المسلم أن لا يصيبه الخوف والهلع الشديد من الابتلاءات التي قد تصيبه أو تصيب من حوله، بل عليه أن يتحلى بحسن الظن بربه وخالقه سبحانه، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل سوف ينجينا من هذا البلاء.

 2- إذا أصاب المؤمن شيء من هذا البلاء فعليه بالصبر والأخذ بأسباب العلاج، وليعلم أن صبره على هذا البلاء سيكون سببًا لتكفير السيئات ورفع الدرجات.

 3- شأن المسلم في أوقات البلاء والمحن أن يكون دائم الذكر والدعاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بقول: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلاث مرات صباحًا و مساءً، فإن من قالها لا يصيبه شيء من البلاء إن شاء الله.

4- على المسلم أن يأخذ بأسباب الوقاية والسلامة الصحية المتبعة لدى الجهات المعنية، فهذا من باب الإحسان، يقول تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 195].

 


خالد عمران

قناة الحياة

فيروس كورونا

دار الافتاء

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية بالشوارع قبل تنفيذ حظر التجوال

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

السماح لسيارات نقل مواد البناء والإنتاج السير من 6 ص حتى 6 م

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

انتشار شرطي مكثف في الشوارع قبل تنفيذ قرار حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة