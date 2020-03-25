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"الأمن الأمريكية" تحذر من استغلال الإرهابيين لكورونا فى تنفيذ هجمات

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:27 م
"الأمن الأمريكية" تحذر من استغلال الإرهابيين لكورونا فى تنفيذ هجمات نيويورك خالية بسبب كورونا
كتبت ريم عبد الحميد

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حذرت وزارة الأمن الداخلى الأمريكية، من احتمال استغلال إرهابيين لفيروس كورونا فى تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة. وقال موقع US News، إن وزارة الأمن الداخلى بعث خطابا لمسئولى تنفيذ القانون تحذر من أن الإرهابيين قد يستغلوا وباء كورونا فى تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة.

 

ونشرت قناة ABC News تقريرا، بأن مركز مهمة مكافحة الإرهاب ومواجهة أسلحة الدمار الشامل بوزارة الأمن الداخلى أرسل نشره لقوات تنفيذ القانون عبر البلاد يوم الاثنين، تقول إن المتطرفين قد يبحثوا استغلال تفشى المرض.

 

وجاء فى النشرة، أن المتطرفين الذين يسلكون العنف سيسعون على الأرجح لاستغلال المخاوف العامة المرتبطة بانتشار كوفيد 19 لنشر العنف وتخويف الأهداف والترويج لأفكارهم الإيديولوجية، وقدروا أن هذه الجهود ستزداد فى الأشهر القادمة.

 

 

وقالت الوزارة، إنها حاليا ليس لديها معلومات تشير إلى أى مخطط نشط، لكنها تعرف أن الجماعات المتطرفة المحلية والأجنبية تسعى لنشر المعلومات المضللة عن الوباء.

 

وكان مدير الإف بى أى، كريس وارى، قد قال فى رسالة مصورة الأسبوع الماضى، إن وزارة العدل تصعد من جهودها لمراقبة التهديدات ضد الولايات المتحدة.

 

وكان مسئول رفيع المستوى بوزارة العدل الأمريكية قد قال إن من يقومون بنشر فيروس كورونا عن قصد قد يواجهون اتهامات جنائية بموجب قوانين الإرهاب الفيدرالية، بما يعنى أنهم سيعاملون كإرهابيين.

 

وبحسب ما ذكرت مجلة "بولتيكو"، فإن مذكرة أرسلت إلى كبار قيادات وزارة العدل ورؤساء وكالة تنفيذ القانون والمدعين الفيدراليين عبر البلاد، قال فيها نائب وزير العدل جيفرى روزين، إن المدعين والمحققين يمكن أن يصادفوا حالات تعمد تعريض الآخرين لكوفيد 19 وإصابتهم به عن قصد.

 

وقال روزين، إنه لأن فيروس كورونا يفى على ما يبدو بالتعريف القانونى للأداة البيولوجية، فإن مثل هذه الأعمال يمكن أن تثير أوضاع التى لها علاقة بالإرهاب فى البلاد. فالتهديد أو محاولة استخدام كوفيد 19 كسلاح ضد الأمريكيين لن يتم التسامح معه.

 


كورونا والارهاب

كورونا

الولايات المتحدة

امريكا

كوفيد19

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