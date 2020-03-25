اعرف كيف تنظف أسنانك وفرشتك بشكل سليم للوقاية من عدوى كورونا

كتبت هند عادل

فيروس كورونا من الفيروسات سريعة الانتشار والعدوى، وهو ما يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع التقاط العدوى، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يكشف طبيب أسنان عن ممارسات نظافة الفم التي ستقلل من خطر انتشار الفيروس التاجي وأهمها غسل الفرشاة تحت الماء الساخن لمدة 30 ثانية قبل الاستخدام.

ووفقا لـ" ديلى ميل" قال طبيب الأسنان بسيدنى جيمير فيرديان إن ممارسة نظافة الأسنان بسيطة ولكنها أمر مهم للغاية، مشيرا على أنه يمكن لفرش الأسنان أن تكون أرضاً خصبة للبكتيريا ونصح بغسل فرشاة الأسنان تحت الماء الساخن لمدة 30 ثانية قبل الاستخدام لمنع العدوى بفيروس كورونا.

وشدد طبيب الأسنان على إن ممارسة نظافة أسنان بسيطة في المنزل لا تقل أهمية عن غسل اليدين بانتظام وتبني التباعد الاجتماعي كضمن إجراءات الوقاية من عدوى كورونا، مؤكدا أن فرشة الأسنان هى نقطة اتصال محتملة للفيروس التاجى.

لممارسة نظافة الفم بشكل جيد كل يوم وليلة ، نصح بغسل فرشاة الأسنان تحت الماء الساخن لمدة 30 ثانية قبل استخدامها وشطف الفم والغرغرة بغسول الفم.

كيف تقلل من خطر انتشار الفيروس التاجي



- اغسل فرشاة الأسنان بالماء الساخن لمدة 30 ثانية قبل الاستخدام.

- شطف الفم والغرغرة.

- اغسل يديك بشكل متكرر.

- لا تلمس وجهك لأن العيون والفم والأنف هي نقاط دخول للبكتيريا.

وأوضح طبيب الأسنان أن هناك تقارير تفيد بأن COVID-19 ينتشر عن طريق اللعاب، لذلك كلما تم تدمير أي بكتيريا تصل إلى الفم كلما كان ذلك أفضل.

مؤكدا أن الفم السليم يقلل أيضًا من حمل البكتيريا العام على الجسم ، مما يترك الجهاز المناعي خاليًا من العدوى أو الفيروس الذي يدخل مجرى الدم، والمستويات العالية من البكتيريا التي تنشأ من الفم قد ارتبطت بزيادة معدلات أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الرئة ، وكلاهما يجعلك أكثر عرضة للتأثر بشدة بفيروس معد مثل COVID-19".