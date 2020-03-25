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اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:22 ص
اعرف إزاى تبلغ عن الأسواق والمحال المخالفة لقرار الغلق للوقاية من كورونا غلق الأسواق للوقاية من فيروس كورونا
كتب على عبد الرحمن

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كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، عن تخصيص الوزارة رقم تليفون واتس آب للإبلاغ عن الأسواق الشعبية المخالفة لقرار تعليق العمل بها، أو المحال التجارية المخالفة لقرار الغلق الجزئى، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرقم الذى تتلقى عليه الوزارة هذه البلاغات هو رقم الواتس آب الخاص بمبادرة صوتك مسموع وهو 01150606783، قائلاً: "يجب أن نتكاتف جميعًا لمواجهة هذا المرض ونحمى أنفسنا ووطننا، وأى مواطن يرى أى سوق من هذه الأسواق يرسل لنا وسنتعامل فورًا".

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للعلوم والمعرفة والمتحدث باسم الوزارة، أكد فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أنه تم توجيه جميع المحافظات بتعليق عمل الأسواق الشعبية غير المخططة ضمن إجراءات الحد من التجمعات الكثيفة.

وأوضح قاسم، أن الأسواق الشعبية غير المخططة مقصود بها أسواق نظام اليوم الواحد والتى يطلق عليها أسماء بأيام الأسبوع، مثل سوق الثلاثاء وسوق الخميس وهكذا، لافتًا إلى أنه جرى أيضًا حظر منح تصاريح إقامة الأفراح أو سرادقات العزاء فى الشوارع ودور المناسبات، حيث تم إخطار المحافظات بذلك وبدء التطبيق حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هناك تعليمات وتوجيهات مباشرة من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أى مخالف لهذه التعليمات لحماية المواطنين من خطر انتقال وانتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المحافظات ما زالت تشن حملات على المقاهى فى كل المدن والأحياء لمصادرة "الشيشة" بعد تحذيرات الصحة من كونها تنقل الفيروسات بسرعة كبيرة.

 


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