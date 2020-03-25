اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 12:54 م
خالد صلاح
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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا لـ 5315 والوفيات لـ 36

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:17 م
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى النمسا لـ 5315 والوفيات لـ 36 تعقيم لمكافحة فيروس كورونا
فيينا (أ ش أ)

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ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في النمسا اليوم الأربعاء، إلى 36 حالة بينما قفز عدد الإصابات بالفيروس إلى 5315 حالة، وقال بيان لوزارة الصحة النمساوية اليوم أنه يوجد حاليا 219 مريضا في المستشفى منهم 26 في وحدة العناية المركزة، لافتا إلى أن معظم الإصابات لا تزال موجودة في مدينة تيرول والتى سجلت أكثر من 1340 حالة مؤكدة.

ومن جانبه، طالب ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا - فى تصريح - الحكومة بإعادة فتح الحدائق العامة المغلقة بسبب أزمة كورونا، لافتا إلى أن الهدف هو تخفيف الضغوط النفسية على السكان مع ضرورة الحفاظ على المسافات بين رواد الحدائق .

وكان المستشار النمساوى سباستيان كورتس،قال إن بلاده تحتاج إلى إجراء 15 ألف فحص يوميا لملاحقة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأضاف كورتس - فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أن "الهدف الأهم لنا فى هذه المرحلة زيادة الفحوصات الطبية بالإضافة إلى تقليل الاتصالات الاجتماعية"، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة للحجر الصحى المنزلى، ومنع التواجد فى الشوارع إلا لأهم الأسباب مع التوسع في فرض الغرامات لضمان تحقيق أعلى مستوى من التزام المواطنين.

من جانب أخر أكد أوميت فورال، رئيس الهيئة الإسلامية النمساوية التزام المساجد الكامل بالحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف - فى تصريحات له أمس الثلاثاء، أن المسلمين فى النمسا استجابوا على الفور لتعليق صلاة الجمعة للتصدي لخطر انتشار العدوى بالمرض ، كما ألغيت جميع الدروس والاجتماعات الخاصة بالمساجد .

ولفت إلى أن الهيئة تتابع الموقف لحظة بلحظة ، وتجمع كافة المعلومات المتاحة حول تهديد تلك الجائحة ، مشيرا إلى وجود اتصال وثيق مع مشغلي المساجد والأئمة فى الولايات النمساوية المختلفة ، كما يتم الرد على العديد من التقارير "الكاذبة" .

 


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فيروس كورونا

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انتشار كورونا

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