إصابة 24 طبيبا وممرضة بفيروس كورونا فى إسطنبول بتركيا

كتب: أحمد جمعة

أكدت تقارير إعلامية تركية إصابة 24 طبيبا وممرضا يعملون بمناطق مختلفة فى إسطنبول التركية بفيروس كورونا المستجد، حيث خضع الأطباء وطاقم التمريض للتحاليل الطبية لتعاملهم المباشر مع المصابين، لتكون النتيجة إيجابية لـ 24 طبيب وممرض بمستشفيات مختلفة.

إلى ذلك، قال رئيس جمعية طب الأسرة فى إسطنبول الدكتور قطب الدين دمير، إن العديد من الأطباء قد أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ويتلقون العلاج بالمستشفيات، بينما يستمر آخرون فى تلقى العلاج فى منازلهم، مؤكداً أن تلك الزيادة فى حالات الإصابة هى نتيجة للعادات الاجتماعية الخاطئة.