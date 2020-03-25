اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 06:58 م
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13 طبيبا متوفى و420 مصابا..

إصابة 11 طبيب طورائ فى إسبانيا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 05:50 م
إصابة 11 طبيب طورائ فى إسبانيا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الطوارئ فى مستشفى اسبانية لاستقبال حالات اصابات الكورونا
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن 11 طبيبا فى مستشفى فيرجن ماكارينا فى إشبيلية الإسبانية أصيبوا بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة ، وجميعهم يعملون فى قسم طوارئ المستشفى، مما أدى إلى نقص كبير فى عدد طاقم المستشفى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ارتفع عدد الوفيات من الأطباء فى إسبانيا نتيجة اصابتهم بفيروس كورونا إلى 13 طبيبا، وأصيب حوالى 420 طبيا آخر، منهم أطباء التخدير.

وأثار الوضع قلقا خاصا بين الأطباء فى إشبيلية ، حيث أنه تم انتشار العدوى بين العاملين الصحيين فى مستشفايتها بشكل كبير، ولذلك فقد تم قبول الأطباء والممرضين المتطوعين للعمل فى بعض المستشفيات.

أعلنت وزارة الصحة في إسبانيا، ارتفاع أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 3 آلاف و434 حالة وفاة، لتتخطى إسبانيا معدلات الوفاة بسبب المرض فى الصين والتى بدأ فيها انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي 2019.

وتحتل إسبانيا المركز الثانى عالميًا فى أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا بعد إيطاليا، بزيادة 27% عن أرقام الضحايا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت الصين 3 آلاف و281 حالة وفاة، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، بينما فى إيطاليا فقد توفي 6 آلاف و820 شخصًا بسبب المرض.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الإسبانية اليوم الأربعاء تسجيل 738 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية..

وأكدت الوزارة عن ارتفاع عدد ضحايا الفيروس في البلاد من 2696 حتى 3434 وفاة خلال اليوم الأخير، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالوباء خلال هذه الفترة من 39673 حتى 47610 حالات.

ويذكر أن إسبانيا اشترت معدات طبية من الصين لمواجهة فيروس كورونا بمبلغ وصل إلى 500 مليون دولار.


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