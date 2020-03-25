أهالى جنوب سيناء يلتزمون بحظر التجول

جنوب سيناء – فايزة مرسال

شهدت شوارع وميادين جنوب سيناء هدوءًا وخلوها من السيارات والمارة تمامًا منذ السابعة مساءً وتنفيذ قرار حظر التجول حيث بادر المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم بناءً على قرار رئيس الوزراء.

وجابت دوريات الشرطة مساء اليوم الأربعاء شوارع مدينة طور سيناء للتأكد من إغلاق المحال وحظر تواجد المواطنين في الشوارع تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء

وسارع أصحاب المحال والمواطنون للامتثال للقرار الأجهزة الأمنية في الإغلاق وأصبحت الشوارع خالية من المارة ماعدا صحاب المخابز والسوبر ماركت.

ونشرت الأجهزة الأمنية قواتها في كل المحاور والطرق الرئيسية بالعاصمة طور سيناء برئاسة اللواء محمد خريصة مدير أمن جنوب سيناء والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث طور سيناء والنقيب محمد السمبوكي بإدارة مرور طور سيناء

كما قامت إدارة المرور بطور سيناء بوضع الحواجز المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية لمدينة

ويستمر حظر التجول حتى السادسة صباح غدًا الخميس وإلى تم تطبيقه بدءًا من اليوم ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد ولحماية المواطنين والحفاظ على السلامة العامة من أية أخطار قد يتعرضون لها.

يأتي ذلك فى الوقت الذى أكدت وزارة الداخلية البدء فى تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك فى المواعيد المحددة، وأهابت الداخلية بالمواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب المصرى مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين وإنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.