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أمين صندوق "الأطباء": نتواصل مع الأعضاء المصابين بكورونا وتوفير المستلزمات ضرورة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:46 ص
أمين صندوق "الأطباء": نتواصل مع الأعضاء المصابين بكورونا وتوفير المستلزمات ضرورة الدكتور محمد عبدالحميد أمين صندوق نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قدم الدكتور محمد عبدالحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، الشكر والتقدير لكل الأطباء والفريق الطبى، خاصة المتواجد منهم فى مستشفيات العزل على الدور العظيم الذي يقومون به ومواجهتهم الخطر في كل لحظة أثناء عملهم، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، مؤكدا أن النقابة على تواصل مع الأطباء المصابين، ولا يوجد حصر حتى الآن بعدد المصابين من الأطباء بفيروس كورونا.

وأوضح عبد الحميد، أنه على الرغم من أن الوزارة تبذل مجهود لمواجهة الأزمة الحالية، إلا أن هناك نقص شديد في مستلزمات مكافحة العدوي علي مستوي جميع المحافظات، وأكد على ضرورة توافر جميع وسائل مكافحة العدوي لأن الطبيب هو خط الدفاع الأول ضد المرض، وأى نقص فى تلك الوسائل يجعل المستشفيات مكان للعدوي وليس للعلاج.

وأكد أن النقابة علي تواصل مستمر مع المستشفيات على مستوي الجمهورية، ولجنة الشكاوى تعمل 24 ساعة، وهناك العديد من الأطباء يرسلون شكاوى من نقص فى مستلزمات مكافحة العدوى بمستشفايتهم، وتقوم النقابة بالتواصل اليومي مع وزارة الصحة للعمل علي توفير جميع وسائل مكافحة العدوي للأطباء، وقامت الوزارة بالاستجابة بالفعل مع بعض الشكاوي ومازال هناك شكاوي ترد الي النقابة .

وأكد على وجود نقص شديد في عدد الأطباء، فى بعض التخصصات علي وجه التحديد مثل: العناية المركزة والتخدير، وذلك بسبب هجرة الأطباء، والذي وصل عددهم العام الماضي إلي 3500 طبيب، وهذه المشكلة قد حذرت منها نقابة الأطباء أكثر من مرة، مشددا على ضرورة توفير وسائل مكافحة العدوي للفريق الطبي، كما طالب بغلق جميع التخصصات الطبية غير الطارئة وكذلك وقف العيادات الخارجية والوحدات الصحية التي لا تقدم خدمة طارئة ويكون التركيز فقط علي الطوارئ فقط حتي يستطيع الأطباء السيطرة في حالة ما إذا حدث تفشي للوباء.


نقابة الاطباء

كورونا

نقص المستلزمات الطبية

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