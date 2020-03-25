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"أكتوبر الجديدة": 6 مدارس بمنطقة الـ"800 فدان" تبدأ الدراسة بها العام المقبل

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:05 م
"أكتوبر الجديدة": 6 مدارس بمنطقة الـ"800 فدان" تبدأ الدراسة بها العام المقبل مدرسه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، عددٍ من المشروعات الخدمية بالمدينة، لمتابعة سير العمل بها، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة، وبحث سبل الارتقاء بتلك المشروعات.

وتفقد المهندس عادل النجار، مدرسة للتعليم الأساسى ووحدة صحية بمنطقة إبنى بيتك 6، والتقى عدداً من المواطنين والطلاب والعاملين للاستماع لمقترحاتهم  وشكاواهم، كما تابع درجة الاستعداد لتقديم الخدمات بهذه المشروعات، موجهاً بتقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة، وكذا التواصل المستمر والمباشر مع جهاز المدينة لإزالة أى عقبات أمام تقديم الخدمات المطلوبة.

وأكد رئيس الجهاز على تسليم باقى المدارس والوحدات الصحية بمنطقة إبنى بيتك 6 لدخولها حيز الخدمة فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أن المنطقة تضم وحدتين صحيتين ومدرستي تعليم أساسى ومدرسة تجريبية، جارٍ تجهيزها لدخول الخدمة العام الدراسى المقبل، كما تضم مركز شباب، بالإضافة للمبانى الخدمية بمنطقة الـ800 فدان، والتى تشمل 4 وحدات صحية، و4 حضانات وأسواق تجارية، و4 ملاعب، وجارٍ إنشاء مركز شباب بالإضافة لـ4 مدارس تعليم أساسى، تم افتتاح مدرسة منها، وجارٍ التجهيز لافتتاح 3 مدارس أخرى، و4 مدارس ثانوى، تم تسليم واحدة منها، وجارٍ التجهيز لافتتاح 3 مدارس أخرى للتشغيل فى الموسم الدراسى المقبل.

كان  المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قد أكد في وقت سابق أنه تم تسليم مدرسة للتعليم الثانوى سعة 42 فصلاً بـ"الإسكان الاجتماعى"، إلى هيئة الأبنية التعليمية، مضيفاً أن المدرسة من المقرر تشغيلها بداية العام الدراسى القادم، وذلك فى إطار زيادة المبانى الخدمية بالمدينة.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن مشروع المدرسة يقع بقطاع (أ) بمنطقة الـ800 فدان على مساحة 10آلاف متر مسطح، مشيراً إلى أنه تم افتتاح مدرسة للتعليم الأساسى بالمنطقة العام الماضى، وجارٍ وضع اللمسات الأخيرة لـ5 مدارس أخرى (3 مدارس تعليم أساسى – مدرستين للتعليم الثانوى) بقطاعات (ب - ج - د)، بالإضافة لمدرسة أخرى للتعليم الثانوى، جارٍ تنفيذها بقطاع (د) ليصل عدد المدارس بالمنطقة إلى 8 مدارس.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه أكتوبر الجديده

مدارس

منطقه الـ800 فدان

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