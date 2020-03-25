أعضاء جمهوريون فى الكونجرس ضد قانون الإنقاذ والسبب "خطأ فى الصياغة"

كتبت: نهال طارق

حذر ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين من أنهم سيعارضون حزمة التحفيز الاقتصاد للتصدى لوباء كورونا التى تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار ما لم يتم إصلاح خطأ صياغة هائل فى التشريع، الذى يقولون إنه سيخلق حافزًا لأصحاب العمل لتسريح الموظفين.

علمت قناة فوكس نيوز الامريكية من مصادر مطلعة أن القلق هو أن الإصدار الحالى يمكن أن يدفع للعاملين فى إعانات البطالة أكثر مما يدفعونه حاليًا، من خلال دفع مبلغ 600 دولارًا في الأسبوع بالإضافة إلى المزايا العادية التى يتم حسابها كنسبة مئوية من الدخل، وحذر المشرعون من أن هذا قد يعطل سوق العمل بشكل أكبر.

"في بيان مشترك قال السيناتور تيم سكوت والسيناتور ليندسي جراهام أنه يمكن لخطأ كبير فى الصياغة في الإصدار الحالي من تشريع لانقاذ نتائجه مدمرة: ما لم يتم إصلاح هذا القانون، هناك حافز قوى للموظفين لتسريحهم بدلاً من الذهاب إلى العمل، هذا ليس مجرد فكرة فلسفية إنها مشكلة حقيقية على أرض الواقع.

ووفقا للتقرير توصل قادة البيت الأبيض ومجلس الشيوخ إلى اتفاق بشأن حزمة بقيمة 2 تريليون دولار مصممة لتعزيز الاقتصاد وتقديم المساعدة للعمال والشركات المتضررة من إغلاق الكثير من الحياة اليومية للتصدى لوباء كورونا.

ولكن مع اقتراب التشريع من التصديق عليه يحذر الجمهوريون الثلاثة من أن النص كما هو مكتوب يمكن أن يحفز تسريح العمال ، والتي يقولون إنها يمكن أن تؤدي بدورها إلى "نقص يهدد الحياة" في الرعاية الصحية وسلسلة الإمداد الغذائي.

وأضاف اعضاء مجلس الشيوخ يجب أن نعارض للأسف التتبع السريع لمشروع القانون هذا حتى يتم معالجة هذا النص، أو تصدر وزارة العمل توجيهات تنظيمية مفادها أنه لن يجني أى أمريكى أكثر من خلال عدم العمل أكثر من العمل ".