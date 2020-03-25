أبو ظبى تضيء معالمها بـ#خلك_فى_البيت لدعوة المواطنين البقاء فى المنزل

أضاءت إمارة أبو ظبى بالإمارات، معالمها الرئيسية بعباراتى #StayHome و#خلك_فى_البيت، فى دعوة لأفراد المجتمع بالبقاء فى المنازل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحفاظا على سلامة الجميع.
ونشر مكتب أبو ظبى للإعلام، عبر حسابه على تويتر، مجموعة صور، صحبها بتعليق: "أبوظبى تضيء أبرز معالمها بوسم #خلك_في_البيت، دعوةً لجميع أفراد المجتمع للالتزام بالتعليمات الواردة من الجهات الرسمية لأهمية البقاء فى المنازل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع".
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن رصدها 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصى النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، ليبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 248 حالة.
كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط فى الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصى المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.
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