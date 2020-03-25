اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 02:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أبو ظبى تضيء معالمها بـ#خلك_فى_البيت لدعوة المواطنين البقاء فى المنزل

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:57 ص
أبو ظبى تضيء معالمها بـ#خلك_فى_البيت لدعوة المواطنين البقاء فى المنزل معالم أبو ظبى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أضاءت إمارة أبو ظبى بالإمارات، معالمها الرئيسية بعباراتى #StayHome و#خلك_فى_البيت، فى دعوة لأفراد المجتمع بالبقاء فى المنازل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحفاظا على سلامة الجميع.

ET5lDWbXYAE-9ag

ونشر مكتب أبو ظبى للإعلام، عبر حسابه على تويتر، مجموعة صور، صحبها بتعليق: "أبوظبى تضيء أبرز معالمها بوسم #خلك_في_البيت، دعوةً لجميع أفراد المجتمع للالتزام بالتعليمات الواردة من الجهات الرسمية لأهمية البقاء فى المنازل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع".

ET5lDWaXgAUdPV-

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن رصدها 50 حالة إصابة جديدة  بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصى النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، ليبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 248 حالة.

ET5lDWxXgAABhFO
 
 
كما أعلنت الوزارة شفاء 4 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث أوضحت فى بيان لها أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من باكستان وشخصا من بنغلاديش وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45 حالة.
ET5lDWbXYAIACRO
 
وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحى الذى يساعد فى حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدى وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.
 
Capture
 

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط فى الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصى المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.

 

 


كورونا

الامارات

أبو ظبى

معالم أبو ظبى

StayHome

خلك_فى_البيت

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

اليوم.. هيئة النقل العام تبدأ العمل من 6.30 صباحًا حتى 6 مساء

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

احذر.. عقوبات نص عليها قانون الطوارئ للمخالفين لقرارات الحكومة

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

صور.. "خطأ قاتل" من ترامب ومعاونيه خلال خطابه الأخير عن أزمة كورونا

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

بريطانيا تشهد أعلى معدل يومى لوفيات كورونا منذ بدء الأزمة

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. معجزة الصين فى مواجهة كورونا.. كيف حدثت؟

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

فيديو.. كيف تعرف أنك أصبت بكورونا؟.. طبيب مصرى بالولايات المتحدة الأمريكية يرد

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

تعرف على تفاصيل وصول 33 عربة سكة حديد جديدة لميناء الإسكندرية

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

شروط وضوابط منح مكافأة المعاش للعاملين بالقطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

كاميرات مراقبة بمحيط التحويلات المرورية بميدان الرماية وطريق الفيوم منعا للزحام

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

محافظ الإسكندرية: متواجدون فى الشارع اليوم لتطبيق الحظر من الـ4:30 عصرا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

الصحة: تسجيل 36 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا ووفاة شخص.. و80 متعافيا

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

رسميًا.. البنك المركزى يعلن مواعيد العمل بالبنوك خلال فترة تطبيق حظر التجول

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة