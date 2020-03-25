أبو ظبى تضيء معالمها بـ#خلك_فى_البيت لدعوة المواطنين البقاء فى المنزل

كتب محمد تهامى زكى

أضاءت إمارة أبو ظبى بالإمارات، معالمها الرئيسية بعباراتى #StayHome و#خلك_فى_البيت، فى دعوة لأفراد المجتمع بالبقاء فى المنازل تجنبا للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحفاظا على سلامة الجميع.

ونشر مكتب أبو ظبى للإعلام، عبر حسابه على تويتر، مجموعة صور، صحبها بتعليق: "أبوظبى تضيء أبرز معالمها بوسم #خلك_في_البيت، دعوةً لجميع أفراد المجتمع للالتزام بالتعليمات الواردة من الجهات الرسمية لأهمية البقاء فى المنازل حفاظاً على صحة وسلامة الجميع".

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أعلنت أمس الثلاثاء، عن رصدها 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر والتقصى النشط والمستمر، ومن خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقا، وحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، ليبلغ عدد الحالات التى تم تشخيصها 248 حالة.





كما أعلنت الوزارة شفاء 4 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، حيث أوضحت فى بيان لها أن الحالات تعود لجنسيات مختلفة وشملت ثلاثة أشخاص من باكستان وشخصا من بنغلاديش وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 45 حالة.



وأوصت الوزارة والهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحى الذى يساعد فى حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدى وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات .





كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط فى الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصى المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.