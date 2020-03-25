اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 08:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:30 ص
آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظم مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة الإدارة المحلية من مناقشته، الموارد المالية للمحافظات، لتتمكن من تعظيم مواردها، فنص على أن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة، ويتم تمويل مواردها من:
 
1 ـ إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التى تنقل اختصاصاتها للمحافظة.
 
2 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان الزراعية.
 
3 ـ نصيبها من حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة.
 
4 ـ نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية.
 
5 ـ نصيب المحافظة من حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
 
8 ـ حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها.
 
9 ـ الضرائب الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظات.
 
10 ـ الرسوم التى يفرضها المجلس المحلى للمحافظة لصالح مشروع معين أو قطاع معين، ويجوز أن يكون هذا الرسم لمدة معينة أو أن يتم تحصيله من منطقة معينة أو من فئة معينة.
 
11 ـ التحويلات المالية المركزية.
 
12 ـ التبرعات والوصايا بشرط موافقة مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.
 
13 ـ القروض والسندات المحلية لتمويل الخدمات المحلية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
 
14 ـ ما تخصصه وزارة التنمية المحلية من الحساب المشترك للتنمية المحلية، وأرباح المشروعات الإنتاجية والخدمية التى تملكها المحافظة.
 
15 ـ 25% من مقابل التحسين والذى يتم تحصيله فى نطاق المحافظة، وأى موارد أخرى يوافق عليها المجلس المحلى للمحافظة. 

المحليات

الاداره المحليه

المحافظات

النواب

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

الوحدات المحلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

طقس اليوم لطيف.. أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية والعظمى فى القاهرة 24 درجة

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

آليات تعظيم موارد الوحدات المحلية بمشروع قانونها الجديد.. اعرفها

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

اليوم.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة فى مقدمتها حظر التجول

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

الأمن الاقتصادى يضبط 7 آلاف قضية وينفذ 550 حكمًا فى 24 ساعة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

8 معلومات عن تنظيم التصريح بظهور رجال الدين فى الإعلام وعقوبات المخالفة

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

الصحة تحذر المواطنين فوق الـ60 عاما من التواجد بأماكن مزدحمة منعا لعدوى كورونا

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

3 أسباب دفعت الصين للنجاح فى التغلب على كورونا.. تعرف عليها

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

التنمية المحلية: تأجيل المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف الوزارة بسبب كورونا

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

الحبس عقوبة مقاومة رجال الضبط وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدى عليهم

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

بعد منع التكدسات بالمصالح الحكومية.. إزاى تستخرج شهادة ميلاد من البيت؟

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

السكة الحديد تجرى تعديلات بمواعيد القطارات اليوم وتلغى 50%؜ من رحلاتها

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

قانون البناء يراعى احتياجات ذوى الإعاقة فى تجهيزات المبانى.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة